Сарри нравится играть с Азаром в качестве "ложной девятки"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри признался, что ему понравилось играть с Эденом Азаром в качестве "ложной девятки".

Разочаровавшись в своих нападающих Альваро Морате и Оливье Жиру, с недавних пор Сарри стал играть со своим штатным плеймейкером в качестве наконечника атак.



В минувшую субботу Азар соорудил гол для Виллиана, благодаря чему "синие" добились победы над "Ньюкаслом" со счетом 2:1. Сарри уверен, что и самому Эдену нравится играть на этой новой позиции.



"В данный момент мы очень хороши в оборонительной фазе, и одна из причин этого — игра Эдена на позиции "ложной девятки".



"Во втором тайме у меня было ощущение, что он наслаждается игрой на этой позицией. Я задействовал его там, потому что хотел опробовать решение с тремя маленькими игроками впереди".



"Думаю, в данный момент это очень хорошее решение, потому что мы не стали менее опасны в атакующей фазе. Зато в оборонительной фазе наша игра стала более сбалансированной. В шести последних матчах мы пропустили лишь три гола, и один из них — с пенальти".



"Теперь нам нужно улучшить игру в чужой штрафной, когда мяч за пределами площадки. Для Эдена невозможно оставаться внутри штрафной", — цитирует Сарри Sky Sports.