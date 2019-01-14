Сарри нравится играть с Азаром в качестве "ложной девятки"

Маурицио Сарри и Эден Азар Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри признался, что ему понравилось играть с Эденом Азаром в качестве "ложной девятки".

Разочаровавшись в своих нападающих Альваро Морате и Оливье Жиру, с недавних пор Сарри стал играть со своим штатным плеймейкером в качестве наконечника атак.

В минувшую субботу Азар соорудил гол для Виллиана, благодаря чему "синие" добились победы над "Ньюкаслом" со счетом 2:1. Сарри уверен, что и самому Эдену нравится играть на этой новой позиции.

"В данный момент мы очень хороши в оборонительной фазе, и одна из причин этого — игра Эдена на позиции "ложной девятки".

"Во втором тайме у меня было ощущение, что он наслаждается игрой на этой позицией. Я задействовал его там, потому что хотел опробовать решение с тремя маленькими игроками впереди".

"Думаю, в данный момент это очень хорошее решение, потому что мы не стали менее опасны в атакующей фазе. Зато в оборонительной фазе наша игра стала более сбалансированной. В шести последних матчах мы пропустили лишь три гола, и один из них — с пенальти".

"Теперь нам нужно улучшить игру в чужой штрафной, когда мяч за пределами площадки. Для Эдена невозможно оставаться внутри штрафной", — цитирует Сарри Sky Sports.


Метки Азар, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2019 08:00

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  1. asnural 14.01.2019 08:58 # asnural
    Азар...мне не нравится быть девятой ложкой!

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  2. kos9k 14.01.2019 08:19 # kos9k
    пытается играть по примеру топа Клоппа с "ложной девяткой" в лице Бобби, весьма похвально)

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  3. januzaj00 14.01.2019 08:06 # januzaj00
    Игуаин отменяется, ах ах

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