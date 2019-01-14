Гвардиола: "Сити" не будет платить 100 миллионов фунтов за опорника"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его клуб не будет сорить деньгами, подыскивая преемника для Фернандиньо в опорной зоне.

Как известно, клуб с "Этихад" уже многие месяцы ищет опорного полузащитника, который бы в перспективе смог заменить Фернандиньо, отмечающего в конце сезона свое 34-летие.



Буквально на днях Гвардиола объявил, что не планирует покупать в январе. Таким образом, "Сити" откладывает покупку опорника на грядущее лето, однако переплачивать "горожане" все равно не будут.



"В мире есть много опорных полузащитников. Многие из них могли бы играть здесь. Есть много игроков, но большинство из них связаны контрактами".



"Месяц назад я читал про Рубена Невеша и про то, что мы можем заплатить 100 миллионов фунтов! Этому не бывать. Мы не собираемся платить 100 миллионов фунтов за опорного полузащитника".



"На каждую позицию у нас есть по четыре, пять или шесть вариантов. Это зависит от возраста, нашей веры в игрока и, конечно, цены".



"Мы пытаемся обеспечить стабильность. Мы много потратили за последние два сезона, потому что я много раз говорил, что наш состав нуждается в омоложении — у нас было много игроков в возрасте 30-31 года".



"Мы потратились, но мы не можем делать это каждый сезон. Я поддерживаю связь с руководством, и у нас есть лимиты. Мы не можем тратить бесконечно много".



"Поэтому мы должны быть осторожны и ориентироваться только на тех игроков, которые могут сделать нас лучше в следующем сезоне", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.