Почеттино восхищается игрой "Тоттенхэма" во втором тайме матча с МЮ

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что во втором тайме матча против "Манчестер Юнайтед" "шпоры" показали свой лучший футбол за все время его работы в клубе.

Пропустив гол в исполнении Маркуса Рэшфорда на исходе первого тайма, весь второй тайм "Тоттенхэм" отчаянно штурмовал ворота голкипера "красных дьяволов" Давида Де Хеа.



И хотя Де Хеа так и не пропустил, а "шпоры" потерпели поражение 0:1, продемонстрированная игра более чем порадовала Почеттино.



"Я так доволен и так горжусь. Во втором тайме мы показали свою лучшую игру, что я только видел в исполнении "Тоттенхэма" за четыре с половиной года здесь".



"Мы сыграл удивительно, и кажется, Де Хеа совершил 11 сейвов, что невероятно. В футболе иногда ты заслуживаешь победу, но не побеждаешь, а иногда бывает наоборот. За это мы и любим футбол".



"Мы доминировали в первом тайме, но не смогли организоваться, когда потеряли Муссу Сиссоко. Так мы и пропустили гол".



"Во втором тайме "Юнайтед" оборонялся глубже, но мы все равно играли удивительным образом и создали 11 моментов. Я так горжусь и покидаю "Уэмбли" с хорошим ощущением".



"Мы пропустили контратаку в первом тайме, но во втором тайме мы показали лучшую игру, что я только видел в нашем исполнении. Мы были недостаточно убийственны, и иногда ты забиваешь, имея меньше моментов, чем соперник, но мне не на что жаловаться".



"Команда играла в невероятный футбол, и каждый, кто видел матч, чувствует то же самое", — цитирует Почеттино Sky Sports.