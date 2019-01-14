Батшуайи близок к переходу в "Монако"
"Монако" выиграл борьбы за нападающего "Челси" Мичи Батшуайи и вскоре должен подписать игрока на правах аренды.
Арендовав Батшуайи у "синих" на весь сезон 2018/19, "Валенсия" довольно скоро разочаровалась в Мичи и решила вернуть нападающего на "Стэмфорд Бридж".
Однако в команде Маурицио Сарри 25-летнему бельгийцу не рады, несмотря на все свои проблемы с нападением, поэтому вторую половину этого сезона Батшуайи тоже проведет в аренде.
Батшуайи сватали в "Эвертон", "Кристал Пэлас" и "Фулхэм", но Sky Sports стало известно, что "Монако" выиграл борьбу за игрока и находится на пороге заключения арендного соглашения до конца сезона.
Добавим, что главный тренер "Монако" Тьерри Анри прекрасно знаком с Батшуайи по совместной работе в сборной Бельгии, а спортивный директор монегасков Майкл Эменало — в "Челси".
14.01.2019 00:05
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прото второй Витесс, только уже для пенсионеров из стана пенсов
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Абы кого набирают
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