Батшуайи близок к переходу в "Монако"

Мичи Батшуайи и Тьерри Анри "Монако" выиграл борьбы за нападающего "Челси" Мичи Батшуайи и вскоре должен подписать игрока на правах аренды.

Арендовав Батшуайи у "синих" на весь сезон 2018/19, "Валенсия" довольно скоро разочаровалась в Мичи и решила вернуть нападающего на "Стэмфорд Бридж".

Однако в команде Маурицио Сарри 25-летнему бельгийцу не рады, несмотря на все свои проблемы с нападением, поэтому вторую половину этого сезона Батшуайи тоже проведет в аренде.

Батшуайи сватали в "Эвертон", "Кристал Пэлас" и "Фулхэм", но Sky Sports стало известно, что "Монако" выиграл борьбу за игрока и находится на пороге заключения арендного соглашения до конца сезона.

Добавим, что главный тренер "Монако" Тьерри Анри прекрасно знаком с Батшуайи по совместной работе в сборной Бельгии, а спортивный директор монегасков Майкл Эменало — в "Челси".


Метки Батшуайи, Валенсия, Монако, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2019 00:05

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  1. gidro-met 14.01.2019 01:13 # gidro-met
    прото второй Витесс, только уже для пенсионеров из стана пенсов

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  2. chebrec 14.01.2019 00:32 # chebrec
    Абы кого набирают

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