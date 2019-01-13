Футбол Сульшера нравится Погба больше, чем футбол Моуриньо

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба признался, что ему гораздо приятнее и легче играть по системе Оле Гуннара Сульшера, нежели предшественника норвежца на тренерском мостике Жозе Моуриньо.

После назначения Сульшера практически все игроки "Юнайтед" прибавили, но особенно выделяется преображение Погба, который принялся забивать голы и раздавать результативные передачи.



В воскресенье против "Тоттенхэма" Поль великолепно ассистировал со своей половины поля Маркусу Рэшфорду, который и забил единственный гол в матче. По словам Погба, такой футбол нравится ему гораздо больше.



"Я наслаждаюсь игрой в этот футбол. Мне было сложно с системой и тактикой, по которой мы играли прежде. Мне нравится играть в более атакующий футбол, с прессингом, играть высоко".



"Оборонительная игра — не мое лучшее качество, хотя иногда я выполняю эту работу. Там, где я играю в данный момент, я с полуслова понимаю своих партнеров, и там мне комфортнее всего".



"Когда позади тебя есть Неманья Матич и Адер Эррера, это очень помогает. Я знаю, что Матич всегда подстрахует, и благодаря этому мы можем высоко прессинговать, я могу бить, пасовать... Именно это я и делаю после смены тренера. Я знаю, что позади меня все надежно схвачено, и у меня есть свобода", — цитирует Погба Sky Sports.