Харри Кейн получил травму лодыжки

Домашнее поражение 0:1 от "Манчестер Юнайтед" было усугублено для "Тоттенхэма" потерей с травмой главного бомбардира команды Харри Кейна.

В воскресном матче на "Уэмбли" Кейн имел множество моментов, но так и не смог пробить поймавшего кураж голкипера "красных дьяволов" Давида Де Хеа.



За считанные секунды до окончания матча Кейн упал на газон, схватившись за левую лодыжку, после борьбы за мяч с Филом Джонсом и Виктором Линделефом. Теперь медикам "шпор" нужно установить, насколько серьезно повреждение Харри.



"Мы еще оценим его состояние. Это был неприятный стык, на последнем мгновении матча. Там не было злого умысла, но стык был неприятный".



"Его лодыжка немного опухла, и в ближайшие дни мы оценим ситуацию. Надеюсь, травма не носит серьезного характера".



"Мы обеспокоены, потому что теряем из-за Кубка Азии Сон Хен Мина. Если и Харри окажется вне игры, это станет огромной проблемой для нас", — сообщил главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино Sky Sports.