Харри Кейн получил травму лодыжки
Домашнее поражение 0:1 от "Манчестер Юнайтед" было усугублено для "Тоттенхэма" потерей с травмой главного бомбардира команды Харри Кейна.
В воскресном матче на "Уэмбли" Кейн имел множество моментов, но так и не смог пробить поймавшего кураж голкипера "красных дьяволов" Давида Де Хеа.
За считанные секунды до окончания матча Кейн упал на газон, схватившись за левую лодыжку, после борьбы за мяч с Филом Джонсом и Виктором Линделефом. Теперь медикам "шпор" нужно установить, насколько серьезно повреждение Харри.
"Мы еще оценим его состояние. Это был неприятный стык, на последнем мгновении матча. Там не было злого умысла, но стык был неприятный".
"Его лодыжка немного опухла, и в ближайшие дни мы оценим ситуацию. Надеюсь, травма не носит серьезного характера".
"Мы обеспокоены, потому что теряем из-за Кубка Азии Сон Хен Мина. Если и Харри окажется вне игры, это станет огромной проблемой для нас", — сообщил главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино Sky Sports.
13.01.2019 22:40
Просмотров: 1526
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Пора отдахнуть их львёнку пару неделек!
(ответить)
Денег на трансферы нет но вы держитесь
(ответить)
У кур большие кадровые проблемы, а они даже не думают об усилении
(ответить)
Его в конце просто уебали с вертухи, не ясно как судья упустил этот момент, причем у штрафной МЮ
(ответить)
настырный какой, вечно как заведенный.
(ответить)
Надеюсь две недельки пропустит:)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий