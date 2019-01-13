Харри Кейн получил травму лодыжки

Харри Кейн Домашнее поражение 0:1 от "Манчестер Юнайтед" было усугублено для "Тоттенхэма" потерей с травмой главного бомбардира команды Харри Кейна.

В воскресном матче на "Уэмбли" Кейн имел множество моментов, но так и не смог пробить поймавшего кураж голкипера "красных дьяволов" Давида Де Хеа.

За считанные секунды до окончания матча Кейн упал на газон, схватившись за левую лодыжку, после борьбы за мяч с Филом Джонсом и Виктором Линделефом. Теперь медикам "шпор" нужно установить, насколько серьезно повреждение Харри.

"Мы еще оценим его состояние. Это был неприятный стык, на последнем мгновении матча. Там не было злого умысла, но стык был неприятный".

"Его лодыжка немного опухла, и в ближайшие дни мы оценим ситуацию. Надеюсь, травма не носит серьезного характера".

"Мы обеспокоены, потому что теряем из-за Кубка Азии Сон Хен Мина. Если и Харри окажется вне игры, это станет огромной проблемой для нас", — сообщил главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино Sky Sports.


Метки Кейн, Тоттенхэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 13.01.2019 22:40

Количество просмотров Просмотров: 1526

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 13.01.2019 23:33 # chelsiukpro
    Пора отдахнуть их львёнку пару неделек!

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  2. chebrec 13.01.2019 23:06 # chebrec
    Денег на трансферы нет но вы держитесь

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  3. tigerpool 13.01.2019 23:03 # tigerpool
    У кур большие кадровые проблемы, а они даже не думают об усилении

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  4. vyrentz 13.01.2019 22:57 # vyrentz
    Его в конце просто уебали с вертухи, не ясно как судья упустил этот момент, причем у штрафной МЮ

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  5. mancunia-planet 13.01.2019 22:48 # mancunia-planet
    настырный какой, вечно как заведенный.

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  6. ccchelsea 13.01.2019 22:45 # ccchelsea
    Надеюсь две недельки пропустит:)

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