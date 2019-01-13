Сульшер: "Мы великолепно оборнялись и могли забить еще"

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер отметил блестящую игру голкипера Давида Де Хеа в матче с "Тоттенхэмом", заявив, что его команда могла решить судьбу противостояния еще до перерыва.

Несколько великолепных сейвов Де Хеа во втором тайме матча на "Уэмбли" позволили "красным дьяволам" удержать минимальное преимущество. Однако Сульшер остался доволен и игрой своих защитников, и количеством созданных моментов.



"Мы тоже имели моменты и могли забить еще, но хватило и одного гола благодаря четверке защитников и невероятной игре Давида Де Хеа позади них".



"Когда ты обладаешь впереди такой скоростью, а Джесси Лингард так умно действует между линий, нужно это использовать. Мы работали над этим, и в случае с голом у нас получилось замечательно".



"Мы создали достаточно моментов, чтобы прикончить интригу до перерыва, но ты всегда оказываешься под давлением, когда не забиваешь. Мы великолепно оборонялись".



"Де Хеа — пару раз он должен был ловить мяч! Мне довелось поиграть с несколькими великолепными голкиперами, и для нашего клуба это традиция. Давид прибавляет и прибавляет, он заслуженно стал лучшим игроком матча".



"Представляя "Юнайтед", ты ожидаешь побед в каждом матче. Ты не будет выигрывать все матчи, но именно так ты должен мыслить. Таков настрой этого коллектива", — сообщил Сульшер BBC.