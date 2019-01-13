Де Хеа: "Это настоящий "Манчестер Юнайтед"
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа прокомментировал свою игру и игру команды в победном матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма".
11 сейвов испанского голкипера, включая несколько выдающихся спасений ногами, позволили "красным дьяволам" выстоять во втором тайме на "Уэмбли" и удержать минимальное преимущество, добытое благодаря голу Маркуса Рэшфорда перед самым перерывом.
Однако Де Хеа не считает эту победу исключительно своей заслугой и отмечает, как преобразился "Юнайтед" после прихода Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик.
"Мы выиграли матч против команды топ-уровня, мы контролировали игру в первом тайме, но во втором тайме соперник имел моменты. Я почувствовал себя очень хорошо после первых двух сейвов, и это был замечательный матч".
"Я даже не помню некоторые сейвы, поэтому не могу выбрать лучший. Тренер вернул в команду ощущение счастья, игроки играют хорошо, и сейчас наша команда очень сильна. Это настоящий "Манчестер Юнайтед", — сообщил Де Хеа Sky Sports.
13.01.2019 21:50
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Последние комментарии:
МОНСТР
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"Я даже не помню некоторые сейвы"
кек. Он даже не обращает внимание на то, что там в него летело. Сильнейший голкипер.
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ну да...игра начала тренерства Моуринью..забить на контре гол...и отдать игру спасение вратарю...по сути гордиться то нечем...такая зависимость от вратаря нечего хорошего не сулит
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Спасибо что ты есть
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Ты настоящий подарок к Старому НГ!
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настоящий-отскок юнайтед. Титул отсоса забрал клопп у АФа
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Ноги твои целую красавчик
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Боженька
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