Де Хеа: "Это настоящий "Манчестер Юнайтед"

Давид Де Хеа Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа прокомментировал свою игру и игру команды в победном матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма".

11 сейвов испанского голкипера, включая несколько выдающихся спасений ногами, позволили "красным дьяволам" выстоять во втором тайме на "Уэмбли" и удержать минимальное преимущество, добытое благодаря голу Маркуса Рэшфорда перед самым перерывом.

Однако Де Хеа не считает эту победу исключительно своей заслугой и отмечает, как преобразился "Юнайтед" после прихода Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик.

"Мы выиграли матч против команды топ-уровня, мы контролировали игру в первом тайме, но во втором тайме соперник имел моменты. Я почувствовал себя очень хорошо после первых двух сейвов, и это был замечательный матч".

"Я даже не помню некоторые сейвы, поэтому не могу выбрать лучший. Тренер вернул в команду ощущение счастья, игроки играют хорошо, и сейчас наша команда очень сильна. Это настоящий "Манчестер Юнайтед", — сообщил Де Хеа Sky Sports.


Метки Де Хеа, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 13.01.2019 21:50

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  1. akado 13.01.2019 22:32 # akado
    МОНСТР

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  2. fc-oil 13.01.2019 22:23 # fc-oil
    "Я даже не помню некоторые сейвы"
    кек. Он даже не обращает внимание на то, что там в него летело. Сильнейший голкипер.

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  3. irbis85 13.01.2019 22:15 # irbis85
    ну да...игра начала тренерства Моуринью..забить на контре гол...и отдать игру спасение вратарю...по сути гордиться то нечем...такая зависимость от вратаря нечего хорошего не сулит

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  4. januzaj00 13.01.2019 22:07 # januzaj00
    Спасибо что ты есть

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  5. zhanik7 13.01.2019 22:04 # zhanik7
    Ты настоящий подарок к Старому НГ!

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  6. kukuruzzo 13.01.2019 21:59 # kukuruzzo
    настоящий-отскок юнайтед. Титул отсоса забрал клопп у АФа

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  7. xah 13.01.2019 21:53 # xah
    Ноги твои целую красавчик

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  8. smokekush 13.01.2019 21:52 # smokekush
    Боженька

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