Де Хеа: "Это настоящий "Манчестер Юнайтед"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа прокомментировал свою игру и игру команды в победном матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма".

11 сейвов испанского голкипера, включая несколько выдающихся спасений ногами, позволили "красным дьяволам" выстоять во втором тайме на "Уэмбли" и удержать минимальное преимущество, добытое благодаря голу Маркуса Рэшфорда перед самым перерывом.



Однако Де Хеа не считает эту победу исключительно своей заслугой и отмечает, как преобразился "Юнайтед" после прихода Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик.



"Мы выиграли матч против команды топ-уровня, мы контролировали игру в первом тайме, но во втором тайме соперник имел моменты. Я почувствовал себя очень хорошо после первых двух сейвов, и это был замечательный матч".



"Я даже не помню некоторые сейвы, поэтому не могу выбрать лучший. Тренер вернул в команду ощущение счастья, игроки играют хорошо, и сейчас наша команда очень сильна. Это настоящий "Манчестер Юнайтед", — сообщил Де Хеа Sky Sports.