Де Хеа спас для "Юнайтед" победу над "Тоттенхэмом"

Гениальная игра Давида Де Хеа в воротах позволила "Манчестер Юнайтед" отстоять победу в гостях у "Тоттенхэма" — 0:1.

Относительно минимальной победы над "Челси" в Кубке Лиге в старте "шпор" появились Уго Льорис и Бен Дэвис, заменив Пауло Гассанигу и Данни Роуза.



Наставник "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер поменял пару игроков по сравнению 0:2 над "Ньюкаслом", на сей раз доверившись Эшли Янгу и Джесси Лингарду, а не Антонио Валенсии и Хуану Мате.



Немного присмотревшись друг к другу, команды понеслись вперед. На девятой минуте Сон Хен Мин начал смещаться с левого фланга в центр, а затем сделал скрытую передачу в штрафную на Харри Уинкса. Молодой англичанин не решился бить сам с острого угла и лишь прострелил, но перед воротами никого из его партнеров не оказалось.



На этот момент "Юнайтед" ответил опасным, но неточным ударом Джесси Лингарда после неудачного выноса мяча Тоби Алдервейрелдом. Вскоре гости провели еще несколько скоростных атак и даже проверили на бдительность Льориса.



После некоторого периода активности "дьяволов" инициативу взял "Тоттенхэм". На 31-й минуте Харри Кейн даже отправил мяч в ворота "Юнайтед" после скидки Деле Алли, однако гол не был засчитан из-за офсайда.



Ближе к окончанию тайма игра успокоилась, но одна вспышка до перерыва все же еще случилась. Киран Триппьер сделал неудачную передачу поперек на чужой половине поля, и после перехвата Поль Погба забросил мяч вперед на Рэшфорда. Маркус ворвался в штрафную и низом поразил дальний угол ворот — 0:1.



В начале второго тайма Кейн упустил хорошую возможность восстановить равновесие. Харри наносил удар из похожей с Рэшфордом позиции, но Де Хеа ногой отразил мяч.



На 50-й минуте Де Хеа совершил еще более выдающийся сейв, потащив мяч после опаснейшего удара головой Алли с отскоком от газона.



На 56-й минуте Льорис ответил своим спасением, не позволив Погба забросить ему мяч за шиворот. Спустя три минуты обмен сейвами продолжился — Де Хеа помешал Кейну отличиться после углового.



На 66-й минуте "Тоттенхэм" разыграл отличную комбинацию, и после передачи Кейна Алли отправился на свидание с Де Хеа, однако Давид вновь ногой остановил мяч. По прошествии еще четырех минут голкипер "дьяволов" отразил удар в упор Алдервейрелда — и опять ногой.



"Шпоры" рвали и метали, но Де Хеа был бесподобен, последовательно совершив сейвы после ударов Алли, Кейна и вышедшего на замену Фернандо Льоренте. Попытки "Юнайтед" контратаковать выглядели неубедительно.



Выдающаяся игра Де Хеа позволила гостям сохранить минимальное преимущество до финального свистка. Хозяева так и не смогли пробить испанского голкипера.



"Тоттенхэм" создал моментов не на один матч и нанес 11 ударов в створ, причем большинство этих ударов вполне могли стать голами, однако поймавший кураж Давид Де Хеа наглядно показал, почему его считают одним из лучших голкиперов в мире, если не лучшим.



"Тоттенхэм" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче