Де Хеа спас для "Юнайтед" победу над "Тоттенхэмом"
Гениальная игра Давида Де Хеа в воротах позволила "Манчестер Юнайтед" отстоять победу в гостях у "Тоттенхэма" — 0:1.
Относительно минимальной победы над "Челси" в Кубке Лиге в старте "шпор" появились Уго Льорис и Бен Дэвис, заменив Пауло Гассанигу и Данни Роуза.
Наставник "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер поменял пару игроков по сравнению 0:2 над "Ньюкаслом", на сей раз доверившись Эшли Янгу и Джесси Лингарду, а не Антонио Валенсии и Хуану Мате.
Немного присмотревшись друг к другу, команды понеслись вперед. На девятой минуте Сон Хен Мин начал смещаться с левого фланга в центр, а затем сделал скрытую передачу в штрафную на Харри Уинкса. Молодой англичанин не решился бить сам с острого угла и лишь прострелил, но перед воротами никого из его партнеров не оказалось.
На этот момент "Юнайтед" ответил опасным, но неточным ударом Джесси Лингарда после неудачного выноса мяча Тоби Алдервейрелдом. Вскоре гости провели еще несколько скоростных атак и даже проверили на бдительность Льориса.
После некоторого периода активности "дьяволов" инициативу взял "Тоттенхэм". На 31-й минуте Харри Кейн даже отправил мяч в ворота "Юнайтед" после скидки Деле Алли, однако гол не был засчитан из-за офсайда.
Ближе к окончанию тайма игра успокоилась, но одна вспышка до перерыва все же еще случилась. Киран Триппьер сделал неудачную передачу поперек на чужой половине поля, и после перехвата Поль Погба забросил мяч вперед на Рэшфорда. Маркус ворвался в штрафную и низом поразил дальний угол ворот — 0:1.
В начале второго тайма Кейн упустил хорошую возможность восстановить равновесие. Харри наносил удар из похожей с Рэшфордом позиции, но Де Хеа ногой отразил мяч.
На 50-й минуте Де Хеа совершил еще более выдающийся сейв, потащив мяч после опаснейшего удара головой Алли с отскоком от газона.
На 56-й минуте Льорис ответил своим спасением, не позволив Погба забросить ему мяч за шиворот. Спустя три минуты обмен сейвами продолжился — Де Хеа помешал Кейну отличиться после углового.
На 66-й минуте "Тоттенхэм" разыграл отличную комбинацию, и после передачи Кейна Алли отправился на свидание с Де Хеа, однако Давид вновь ногой остановил мяч. По прошествии еще четырех минут голкипер "дьяволов" отразил удар в упор Алдервейрелда — и опять ногой.
"Шпоры" рвали и метали, но Де Хеа был бесподобен, последовательно совершив сейвы после ударов Алли, Кейна и вышедшего на замену Фернандо Льоренте. Попытки "Юнайтед" контратаковать выглядели неубедительно.
Выдающаяся игра Де Хеа позволила гостям сохранить минимальное преимущество до финального свистка. Хозяева так и не смогли пробить испанского голкипера.
"Тоттенхэм" создал моментов не на один матч и нанес 11 ударов в створ, причем большинство этих ударов вполне могли стать голами, однако поймавший кураж Давид Де Хеа наглядно показал, почему его считают одним из лучших голкиперов в мире, если не лучшим.
"Тоттенхэм" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
13.01.2019 21:25
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Последние комментарии:
2-0.9, кек.
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Изи для короля Сульшера
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Похетино готов возглавить МЮ:))
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матч отвратнейших ударов петушков.
а так маню ожидаемо хватило на час, а потом все встали у своей штрафной и даже так умудрядись наобсираться на месяц вперед, благо де хея оказывался на пути мяча.
с такой защитой ни о какой четверке и речи быть не может,а псж их просто разъебет.
учитывая, что испанец задумывается летом съебать, нужно либо ему сейчас класть на стол контракт на 500к чистыми в неделю, либо тратить состояние на защиту и какого-нть гениального тренера, чтоб пообщеал трофеи, с этим составом этого не грозит.
смотрибельная игра, но это за счет петушков и де хеи, остальные статисты.
кейн дохлый был уже после 30 минуты
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о олдфаги вернулись, отлично, лицезреют черти чемпионский поступательный каток ЛФК таки.
(ответить)
и напоследок. Отбросы фапла, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся со мной по ключевым моментам - изучайте футбол. Улучшите свое понимание сути этой игры и процессов в ней. Чтобы не глоьать хyи, как вы это делаете сейчас
(ответить)
Нихуя столько мушников повылазило)
Повезло МЮ с Де Хеа
(ответить)
Осталось вернуть Мхитаряна и можно нагибать ЛЕ
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Оле Гуннар Сульшер - великий футбольный ум, стратег и чародей. Как я и предсказывал, он уверенно ведет команду к победе в ЛЧ и КА. Как энтомолог, он смотрит вперёд и наблюдает за суетой немощных инвалидов, раз за разом проваливающихся на большой арене.
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МЮ конечно нужны центральные защитники, Джонс и Линделёф слишком мягкотелые и легко проигрывают силовую борьбу, да и на втором этаже слабоваты. Сегодня каждый угловой или атака через центр, была потенциально голевой, т.к. этих двоих просто как детей продавливали игроки Тоттенхэма.
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Манки теперь понимаете что такое сексуальный футбол))) Мы в прошлом году кайфовали от этого. В этому году батька Юра скуп на красоту. Его интересует только результат
(ответить)
Ну все портовые шалавы, #короливернулись, погрели унитаз и хватит
(ответить)
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(ответить)
Круто, чё. Посмотрел на одном дыхании. Ну конечно 50% победы за Де Хеа, т.к. в последней четверти МЮ подсел. Но всё равно их уже начинаешь бояться.
PS Уважаемый, МатчТВ, не ставьте пожалуйста, больше этих долбоёбов комментировать АПЛ, ни вместе, ни по одиночке.
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Ну гнать на шпор, просить от них большего очень кощунственно. Без нормальных финансовых влияний на уровне всех команд топ 6... и этот все для них максимально хороший вариант. Что касается скама, то здесь просто эффект нового тренера решает. Переводчик всех своей философией и отношением так доебал, что эти просто щас на максимальном энтузиазме вытаскивают все что возможно. Если рассуждать кощунственно - то лучим исходом будет, если Сульшера подпишут на постоянку, соблазнившись этими результатами. Ибо, по хорошему, к такому нонейму тренерского ремесла ни норм игроки не пойдут, ну и не особо верится, что Оле вывезет, когда команду начнет трясти в кризисах, а они несомненно будут. Ибо фарт фартом, но только на нем результаты не добываются.
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cchelsea где там твои 9 очков разрыва?
говорил тебе что будешь хуесосить харикейна...
Оле Оле Оле
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апхахаха, аракул, максвел, марадоннааа...ааахпхахп, я думал они посдыхали или обкололись, сбухались и в рыготне где-то валяются, кек.
А они сидели ждали момента, чтобы из норы вылезти, мдэээээ
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Насколько нужно быть зашкваренной командой шоб не проткнуть дыр хею!? в этом году кажись только ньюкасл и еще кто то в начале не пробил лул
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Где-то злобно скрипит зубами один старенький переводчик.
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Следующие 9 матчей Тоттенхэма:
Тоттенхэм - Борнмут
Тоттенхэм - Вулверхэмптон
Кардифф Сити - Тоттенхэм
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
Фулхэм - Тоттенхэм
Тоттенхэм - Уотфорд
Тоттенхэм - Ньюкасл
Тоттенхэм - Лестер
Бернли - Тоттенхэм
По-моему тут пахнет 27-ю очками.
Источник: http://fapl.ru/posts/67601/?c=1
Просто напоминаю.
Источник: http://fapl.ru/posts/67601/?c=1
Когда можешь в аналитику
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