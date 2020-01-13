Каррагер усомнился в решении Клоппа отпустить Клайна

http://fapl.ru/admin/"Натаниэль Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер поставил под сомнение решение главного тренера "красных" Юргена Клоппа отпустить правого защитника Натаниэля Клайна в аренду.

Ранее в январе Клайн присоединился к "Борнмуту" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона, и в воскресенье против "Эвертона" дебютировал за свой новый клуб в Премьер-Лиге.

На смену клуба Натаниэль решился из-за того, что второй сезон кряду проигрывает конкуренцию на своей позиции молодым Тренту Алексадер-Арнольду и Джо Гомесу. Однако Каррагер считает, что уход Натаниэля может негативно сказаться на шансах "Ливерпуля" завоевать титул.

"Стабильность — это то, что он добавит "Борнмуту". Должен сказать, я удивлен, что в "Ливерпуле" позволили ему уйти. Знаю, он долго не играл, но на его позиции у "Ливерпуля" молодые игроки: Александер-Арнольд, Гомес. Он чуть более опытен, чем они".

"Он провел один матч, против "Манчестер Юнайтед", и сыграл выдающимся образом, если учесть, как долго он отсутствовал. Поэтому я весьма удивлен, что он ушел".

"Возможно, Клопп так решил, наблюдая за ним на тренировках каждый день. Клайну было непросто, и игрок его возраста должен играть в футбол как можно больше", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.


Метки Борнмут, Каррагер, Клайн, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 13.01.2019 21:00

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Последние комментарии:




  1. eesama 13.01.2019 21:32 # eesama
    сука тупой костолом каррагер.
    клопп уже объяснял почему отпустил клайни, причина только в человечности. нужно нэту играть в футбол

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  2. pistolero-lfc 13.01.2019 21:29 # pistolero-lfc
    Ну наверное какого-нибудь Ствине-Спилберга воспитывают

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  3. liverfun 13.01.2019 21:25 # liverfun
    да там камачо есть, очень перспективный игрок, не сильно хуже трента

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