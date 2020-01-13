Каррагер усомнился в решении Клоппа отпустить Клайна

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер поставил под сомнение решение главного тренера "красных" Юргена Клоппа отпустить правого защитника Натаниэля Клайна в аренду.

Ранее в январе Клайн присоединился к "Борнмуту" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона, и в воскресенье против "Эвертона" дебютировал за свой новый клуб в Премьер-Лиге.



На смену клуба Натаниэль решился из-за того, что второй сезон кряду проигрывает конкуренцию на своей позиции молодым Тренту Алексадер-Арнольду и Джо Гомесу. Однако Каррагер считает, что уход Натаниэля может негативно сказаться на шансах "Ливерпуля" завоевать титул.



"Стабильность — это то, что он добавит "Борнмуту". Должен сказать, я удивлен, что в "Ливерпуле" позволили ему уйти. Знаю, он долго не играл, но на его позиции у "Ливерпуля" молодые игроки: Александер-Арнольд, Гомес. Он чуть более опытен, чем они".



"Он провел один матч, против "Манчестер Юнайтед", и сыграл выдающимся образом, если учесть, как долго он отсутствовал. Поэтому я весьма удивлен, что он ушел".



"Возможно, Клопп так решил, наблюдая за ним на тренировках каждый день. Клайну было непросто, и игрок его возраста должен играть в футбол как можно больше", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.