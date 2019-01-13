Райт раскритиковал Эмери за игнорирование Озила

Месут Озил Легенда "Арсенала" Ян Райт раскритиковал главного тренера "канониров" Унаи Эмери за манеру обращения с плеймейкером Месутом Озилом.

Напомним, Эмери не включил Озила в заявку на матч Премьер-Лиги против "Вест Хэма" в субботу, хотя сам же подтвердил, что Месут решил все проблемы со здоровьем и на неделе тренировался в обычном режиме.

В итоге "канониры" проиграли этот матч со счетом 1:0, продемонстрировав очень слабый созидательный футбол. Райт шокирован тем, что Эмери не поместил своего главного креативщика хотя бы в запас.

"Это очень настораживает, ведь мы знаем, что прежде у Унаи Эмери уже были проблемы с большими игроками в раздевалке, и складывается впечатление, что сейчас он срывается именно на Озиле".

"Что бы ни происходило с Озилом, его непопадание в заявку не укладывается у меня в голове. Думаю, он должен иметь возможность играть, независимо от того, в форме он или нет".

"Самый высокооплачиваемый игрок "Арсенала" не попадает даже в число запасных, и мы не можем себе этого позволить".

"За 60-70 минут матча они не создали ничего. Думаю, "Арсенал" не в том положении, чтобы мы могли оставлять Озила вне заявки", — сообщил Райт в эфире BBC.


Метки Арсенал, Озил, Райт, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 13.01.2019 20:00

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Последние комментарии:




  1. eesama 13.01.2019 21:33 # eesama
    мозил это лучший игрок арсенала
    а эмери тренеришко поганое

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  2. pauk 13.01.2019 20:40 # pauk
    Он сказал «самый высокооплачиваемый», а «самый пищдатый»
    Понимаете, не?

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  3. anfied 13.01.2019 20:32 # anfied
    Выпендрёжник емери

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  4. arsenalekc 13.01.2019 20:05 # arsenalekc
    именно

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