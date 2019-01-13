Райт раскритиковал Эмери за игнорирование Озила
Легенда "Арсенала" Ян Райт раскритиковал главного тренера "канониров" Унаи Эмери за манеру обращения с плеймейкером Месутом Озилом.
Напомним, Эмери не включил Озила в заявку на матч Премьер-Лиги против "Вест Хэма" в субботу, хотя сам же подтвердил, что Месут решил все проблемы со здоровьем и на неделе тренировался в обычном режиме.
В итоге "канониры" проиграли этот матч со счетом 1:0, продемонстрировав очень слабый созидательный футбол. Райт шокирован тем, что Эмери не поместил своего главного креативщика хотя бы в запас.
"Это очень настораживает, ведь мы знаем, что прежде у Унаи Эмери уже были проблемы с большими игроками в раздевалке, и складывается впечатление, что сейчас он срывается именно на Озиле".
"Что бы ни происходило с Озилом, его непопадание в заявку не укладывается у меня в голове. Думаю, он должен иметь возможность играть, независимо от того, в форме он или нет".
"Самый высокооплачиваемый игрок "Арсенала" не попадает даже в число запасных, и мы не можем себе этого позволить".
"За 60-70 минут матча они не создали ничего. Думаю, "Арсенал" не в том положении, чтобы мы могли оставлять Озила вне заявки", — сообщил Райт в эфире BBC.
13.01.2019 20:00
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Последние комментарии:
мозил это лучший игрок арсенала
а эмери тренеришко поганое
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Он сказал «самый высокооплачиваемый», а «самый пищдатый»
Понимаете, не?
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Выпендрёжник емери
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именно
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