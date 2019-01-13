"Челси" обратился к "Ювентусу" насчет Игуаина

"Челси" обратился к "Ювентусу" насчет с предложением отозвать Гонсало Игуаина из аренды в "Милане" и затем отправить нападающего до конца сезона на "Стэмфорд Бридж".

Как известно, этот сезон бывший подопечный Маурицио Сарри по "Наполи" проводит в "Милане" лишь на правах аренды, поэтому "синие" вынуждены учитывать и интересы "Ювентуса", владеющего трансфером Игуаина.



На текущей неделе агент и брат Гонсало побывал в Лондоне, после чего, сообщает Daily Mirror, "Челси" обратился к "Ювентусу", чтобы забрать себе 31-летнего аргентинца, забившего восемь голов в этом сезоне.



В Турине не горят желанием заключать еще одно временное соглашение, но открыты к диалогу, если "Челси" выразит готовность заплатить хорошую арендную плату и возьмет на себя обязательство выкупить Игуаина по окончании сезона при достижении определенных целей — например, победы в Лиге Европы.



В случае перехода Игуаина, который является наиболее желанной целью Сарри в январе, "синие" позволят уйти в аренду Альваро Морате, не попавшему даже в число запасных на матч против "Ньюкасла" накануне.