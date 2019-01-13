Фабиньо опроверг слухи насчет ПСЖ

Полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо высмеял слухи, сватающие его в ПСЖ.

С течением этого сезона Фабиньо превратился в очень важного для "красных" игрока, а накануне против "Брайтона" даже помог команде как центральный защитник.



Однако в первые недели в новом клубе ситуация Фабиньо была другой, и тогда пресса принялась сватать его назад в Лигу 1. Сам бразилец такие слухи всерьез не воспринимал.



"Прошлым летом я не думал о переходе куда-либо еще. Я знаю, в газетах было написано много всего, но это неправда. Забавно, что история о желании ПСЖ арендовать меня появилась как раз перед нашим матчем Лиги Чемпионов против них".



"Я уже сталкивался с подобным. Похожая история появилась за день до финала Кубка Лиги между ПСЖ и "Монако" (в марте 2018). Совпадение? Не думаю".



"Если мне и было суждено перейти в ПСЖ, то только годом ранее. Тогда это было возможно", — сообщил Фабиньо L'Equipe.