Лингард: "Сульшер способен устроить взбучку"

Вингер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард заверил, что временно исполняющий обязанности главного тренера Оле Гуннар Сульшер не всегда бывает добрым и улыбчивым.

Своей позитивной манерой работы и общения в первые недели Сульшер покорил и болельщиков, и игроков. Однако в преддверии выезда к "Тоттенхэму" в воскресенье Лингард заверил, что норвежец, которого он знает еще по резерву, умеет быть строгим.



"Он способен устроить тебе взбучку. Он умеет показать, кто здесь главный, и не боится высказывать вещи тебе в лицо. Иногда ты нуждаешься в этом — когда игра складывается хорошо, порой тебе нужен нагоняй, чтобы напомнить, что ты игрок "Манчестер Юнайтед" и должен играть с гордостью и страстью".



"Оле — это не только шутки и улыбки. Мы упорно трудимся и делаем, что он захочет. Он требует 100-процентной самоотдачи от каждого игрока, и каждый должен знать свою задачу в день матча. Нам всю неделю втолковывают, что мы должны делать во время игры", — цитирует Лингарда Sky Sports.