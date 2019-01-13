Премьер-Лига установила дедлайн для "Тоттенхэма" насчет нового стадиона
Премьер-Лиги установила дедлайн, в случае нарушения которого "Тоттенхэму" придется отложить переезд на новый 62-тысячный стадион до следующего сезона.
На текущей неделе "шпоры" объявили о переносе очередной порции домашних матчей на "Уэмбли". Никакой конкретики относительно первой игры на новой арене по-прежнему нет.
Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, руководство Премьер-Лиги уже практически потеряло терпение к клубу, который изначально собирался переехать на новый стадион 15 сентября.
Если объект не будет готов принять матч Премьер-Лиги против "Брайтона" 6 апреля, то команду Маурисио Почеттино заставят задержаться на "Уэмбли" до конца сезона.
"Существуют большие сомнения насчет того, разрешать ли "Тоттенхэму" сыграть на новом стадионе лишь два-три заключительных матча в этом сезоне, но все прояснится после следующего заявления Даниэля Леви. Было бы странно не использовать новый стадион, когда тот будет готов, но это вопрос не готовности, а спортивного преимущества", — цитирует свой источник, близкий к Премьер-Лиге, издание.
Добавим, после указанного матча с "Брайтоном" "шпорам" останется сыграть дома лишь против "Хаддерсфилда", "Вест Хэма" и "Эвертона". Ранее в этом месяце главный тренер "Кардиффа" Нил Уорнок объяснил, почему переезд "Тоттенхэма" на новый стадион по ходу сезона был бы несправедливым по отношению к другим командам.
13.01.2019 16:00
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Последние комментарии:
чот шутки про Зенит Арену на нет сошли, Шпоры свой стадик сколько лет уже строят? бахнули больше ярда уже, не скоро Похетино новых игроков получит.
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Посыпалась помойка
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Леви гниду на мокушку стадика и 90мин пусть сидит и смотрит за свойм клубом !
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пора с них очки снимать за возню со стадионом и введение всех в заблуждение
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