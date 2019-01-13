Пеллегрини: "Райс скоро станет игроком топ-уровня"

Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини уверен, что из его юного полузащитника Деклана Райса вырастет игрок топ-уровня.

Райс, которому в понедельник исполнится 20 лет, уже достиг отметки в 50 матчей за "молотобойцев", а накануне отметился победным голом против "Арсенала", классно пробив в касание после передачи Самира Насри.



Пеллегрини видит в Райсе, за которого ведут отчаянную борьбу сборные Англии и Ирландии, потенциал, чтобы стать большой звездой, причем этого уровня Деклан должен достичь "скоро", как считает Мануэль.



"Уверен, Деклан станет игроком топ-уровня. Он прибавляет с каждым сыгранным матчем, и теперь он лучше подготовлен, чтобы участвовать в комбинационной игре впереди".



"Он очень силен в верховых единоборствах, силен при борьбе один на один и обладает хорошей техникой, что продемонстрировал сегодня возле чужих ворот, поэтом я уверен, скоро мы увидим игрока топ-уровня".



"Он будет игроком топ-уровня не только для "Вест Хэма", но и для национальной команды, какую бы он ни выбрал", — цитирует Пеллегрини Evening Standard.