Пеллегрини: "Райс скоро станет игроком топ-уровня"

Деклан Райс Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини уверен, что из его юного полузащитника Деклана Райса вырастет игрок топ-уровня.

Райс, которому в понедельник исполнится 20 лет, уже достиг отметки в 50 матчей за "молотобойцев", а накануне отметился победным голом против "Арсенала", классно пробив в касание после передачи Самира Насри.

Пеллегрини видит в Райсе, за которого ведут отчаянную борьбу сборные Англии и Ирландии, потенциал, чтобы стать большой звездой, причем этого уровня Деклан должен достичь "скоро", как считает Мануэль.

"Уверен, Деклан станет игроком топ-уровня. Он прибавляет с каждым сыгранным матчем, и теперь он лучше подготовлен, чтобы участвовать в комбинационной игре впереди".

"Он очень силен в верховых единоборствах, силен при борьбе один на один и обладает хорошей техникой, что продемонстрировал сегодня возле чужих ворот, поэтом я уверен, скоро мы увидим игрока топ-уровня".

"Он будет игроком топ-уровня не только для "Вест Хэма", но и для национальной команды, какую бы он ни выбрал", — цитирует Пеллегрини Evening Standard.


Метки Вест Хэм, Пеллегрини, Райс

Автор mihajlo   

Дата 13.01.2019 15:00

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 13.01.2019 15:59 # brown-ale
    Чуть старше Хадсон-Одои, уже рубится в основе и забивает в АПЛ.

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  2. chebrec 13.01.2019 15:46 # chebrec
    Райс будет как Ройс

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