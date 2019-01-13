Пеллегрини: "Райс скоро станет игроком топ-уровня"
Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини уверен, что из его юного полузащитника Деклана Райса вырастет игрок топ-уровня.
Райс, которому в понедельник исполнится 20 лет, уже достиг отметки в 50 матчей за "молотобойцев", а накануне отметился победным голом против "Арсенала", классно пробив в касание после передачи Самира Насри.
Пеллегрини видит в Райсе, за которого ведут отчаянную борьбу сборные Англии и Ирландии, потенциал, чтобы стать большой звездой, причем этого уровня Деклан должен достичь "скоро", как считает Мануэль.
"Уверен, Деклан станет игроком топ-уровня. Он прибавляет с каждым сыгранным матчем, и теперь он лучше подготовлен, чтобы участвовать в комбинационной игре впереди".
"Он очень силен в верховых единоборствах, силен при борьбе один на один и обладает хорошей техникой, что продемонстрировал сегодня возле чужих ворот, поэтом я уверен, скоро мы увидим игрока топ-уровня".
"Он будет игроком топ-уровня не только для "Вест Хэма", но и для национальной команды, какую бы он ни выбрал", — цитирует Пеллегрини Evening Standard.
13.01.2019 15:00
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Чуть старше Хадсон-Одои, уже рубится в основе и забивает в АПЛ.
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Райс будет как Ройс
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