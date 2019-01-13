Феллайни задумался об уходе из МЮ после увольнения Моуриньо

Полузащитник Маруан Феллайни всерьез задумывается об уходе из "Манчестер Юнайтед" после увольнения Жозе Моуриньо с поста главного тренера.

Как известно, Феллайни и Моуриньо объединяли очень крепкие отношения. Именно при португальце Маруан завоевал если не любовь, то хотя бы уважение фанатов, которые прежде считали игрока сборной Бельгии инородным элементом на "Олд Траффорд".



В прошлом сезоне Моуриньо отчаянно сражался за то, чтобы не допустить уход Феллайни из "Юнайтед" свободным агентом. В итоге "красные дьяволы" сохранили Маруана, сделав того третьим самым высокооплачиваемым игроком в команде.



По информации бельгийского издания Het Nieuwsblad, увольнение Моуриньо в прошлом месяце "причинило боль" Феллайни. При Оле Гуннаре Сульшере на тренерском мостике Маруан сыграл лишь три минуты в Премьер-Лиге.



Теперь 31-летний полузащитник задумывается о смене клуба, причем может покинуть "Юнайтед" уже в январе. Среди претендентов на Феллайни называются "Милан", "Гуанчжоу Эвергранд" и "Порту".