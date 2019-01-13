Феллайни задумался об уходе из МЮ после увольнения Моуриньо
Полузащитник Маруан Феллайни всерьез задумывается об уходе из "Манчестер Юнайтед" после увольнения Жозе Моуриньо с поста главного тренера.
Как известно, Феллайни и Моуриньо объединяли очень крепкие отношения. Именно при португальце Маруан завоевал если не любовь, то хотя бы уважение фанатов, которые прежде считали игрока сборной Бельгии инородным элементом на "Олд Траффорд".
В прошлом сезоне Моуриньо отчаянно сражался за то, чтобы не допустить уход Феллайни из "Юнайтед" свободным агентом. В итоге "красные дьяволы" сохранили Маруана, сделав того третьим самым высокооплачиваемым игроком в команде.
По информации бельгийского издания Het Nieuwsblad, увольнение Моуриньо в прошлом месяце "причинило боль" Феллайни. При Оле Гуннаре Сульшере на тренерском мостике Маруан сыграл лишь три минуты в Премьер-Лиге.
Теперь 31-летний полузащитник задумывается о смене клуба, причем может покинуть "Юнайтед" уже в январе. Среди претендентов на Феллайни называются "Милан", "Гуанчжоу Эвергранд" и "Порту".
13.01.2019 14:00
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Прощай, костолом, и поскорее.
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Все шарлатаны ищут выход после ухода своего короля..
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Вудворд просто топ!
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обратно даже в Эве не возьмут. теперь только в Ювентус, там он сможет и ЛЧ взять с Хедирами и пару чемпиков сериальных напоследок.
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С "прической" лучше играл
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