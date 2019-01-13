Феллайни задумался об уходе из МЮ после увольнения Моуриньо

Маруан Феллайни Полузащитник Маруан Феллайни всерьез задумывается об уходе из "Манчестер Юнайтед" после увольнения Жозе Моуриньо с поста главного тренера.

Как известно, Феллайни и Моуриньо объединяли очень крепкие отношения. Именно при португальце Маруан завоевал если не любовь, то хотя бы уважение фанатов, которые прежде считали игрока сборной Бельгии инородным элементом на "Олд Траффорд".

В прошлом сезоне Моуриньо отчаянно сражался за то, чтобы не допустить уход Феллайни из "Юнайтед" свободным агентом. В итоге "красные дьяволы" сохранили Маруана, сделав того третьим самым высокооплачиваемым игроком в команде.

По информации бельгийского издания Het Nieuwsblad, увольнение Моуриньо в прошлом месяце "причинило боль" Феллайни. При Оле Гуннаре Сульшере на тренерском мостике Маруан сыграл лишь три минуты в Премьер-Лиге.

Теперь 31-летний полузащитник задумывается о смене клуба, причем может покинуть "Юнайтед" уже в январе. Среди претендентов на Феллайни называются "Милан", "Гуанчжоу Эвергранд" и "Порту".


Метки Манчестер Юнайтед, Феллайни

Автор mihajlo   

Дата 13.01.2019 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1767

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  1. carrick-16 13.01.2019 16:06 # carrick-16
    Идеально

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  2. akadam 13.01.2019 16:05 # akadam
    Прощай, костолом, и поскорее.

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  3. scouser2005 13.01.2019 15:51 # scouser2005
    Все шарлатаны ищут выход после ухода своего короля..

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  4. mancunia-planet 13.01.2019 15:15 # mancunia-planet
    Вудворд просто топ!

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  5. gidro-met 13.01.2019 14:47 # gidro-met
    обратно даже в Эве не возьмут. теперь только в Ювентус, там он сможет и ЛЧ взять с Хедирами и пару чемпиков сериальных напоследок.

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  6. ezh28 13.01.2019 14:08 # ezh28
    С "прической" лучше играл

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