Кейн призывает Почеттино остаться в "Тоттенхэме"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн призвал главного тренера Маурисио Почеттино остаться в клубе и помочь "шпорам" выйти на следующий уровень.

Как известно, Почеттино принято считать целью номер один "Манчестер Юнайтед" на роль постоянного рулевого. Игроки "Тоттенхэма" в курсе этих слухов, но надеются, что Маурисио не бросит "шпор" на полпути к заветной цели — трофеям.



"Конечно, сложно не замечать эти спекуляции. Они везде: по телевизору, в социальных сетях и так далее. Мы полностью поддерживаем своего тренера и обожаем, как он работает".



"Маурисио обладает замечательным характером. Он отличный тренер, но также он отличный человек за пределами поля. С ним можно пошутить. Он относится к тебе как к другу, но он заставляет себя уважать. С ним замечательно поболтать, но важнее всего, что он отличны тренер, и все мы хотим играть за него".



"Мы построили замечательную команду и являемся грозной силой в последние три-четыре года. Нам важно продолжать в том же духе и по возможности сделать следующий шаг".



"Мы должны быть стабильны в этих больших матчах и этих больших соревнованиях. Мы продолжаем борьбу на всех фронтах, и теперь нужно превратить это в трофеи. Мы добились хорошего результата против "Челси" (в Кубке Лиги), но впереди еще много работы".



"Когда мы в хорошей форме, то можем доминировать против любой команды в Европе. Мы делали это в Лиге Чемпионов, делали против больших команд, но все определяет, насколько ты стабилен", — цитирует Кейна Daily Mail.