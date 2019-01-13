Сульшер: "Юнайтед" не будет наивным в матче с "Тоттенхэмом"

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер предупредил свою команду, что та не может быть наивной в матче против "Тоттенхэма".

Первые пять матчей Сульшера у руля "красных дьяволов" получились относительно безмятежными. "Юнайтед" без особого сопротивления мог играть в атакующий футбол, не сильно напрягаясь в обороне.



Воскресный выезд на "Уэмбли" видится для Сульшера испытанием совершенно другого плана. Оле Гуннар хочет, чтобы на сей раз "Юнайтед" показал более прагматичную и осторожную игру.



"Когда играешь против хорошей команды, тебе всегда приходится обороняться. Победу в матче нужно заслужить".



"Мы не собираемся быть фанатичными и наивными, но "Манчестер Юнайтед" всегда держался на атакующем футболе. Мы должны выйти и атаковать, мы должны заработать возможность приблизиться к ним в лиге. Мы отправимся туда за тремя очками".



"Когда выходишь на "Уэмбли" в футболке "Манчестер Юнайтед", это заставляет игроков показывать свою лучшую игру. Надеюсь, мы это увидим", — сообщил Сульшер Soccer AM.