Гаттузо подтвердил, что Игуаин хочет в "Челси"

Гонсало Игуаин Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо подтвердил, что его нападающий Гонсало Игуаин хочет уйти в "Челси" в этом месяце.

Игуаин присоединился к "россонери" лишь прошлым летом, перебравшись в клуб из "Ювентуса" на правах аренды с опцией выкупа за 32 миллиона фунтов.

Однако Гонсало очень быстро растерял свою форму и к настоящему моменту может похвастать лишь восемью голами за "Милан" с учетом всех соревнований.

Возможность реабилитировать свою карьеру 31-летнему аргентинцу готов предложить наставник "Челси" Маурицио Сарри, с которым Игуаину довелось плодотворно поработать в "Наполи", однако одного лишь желания мало — клубы еще должны договориться между собой.

"Когда игрок что-то решил, становится сложно переубедить его. У меня хорошие отношения с ним, мы предельно честны друг с другом и говорим правду в лицо. В данный момент он наш игрок, и мы очень им дорожим. Я не знаю, что произойдет".

"Мы замечательно общаемся, но мне сложно давать ему советы, потому что карьера игрока длится только 13-14 лет. Решать ему, а не мне. Важнее всего, чтобы мы говорили друг другу правду".

"Я до сих пор не понимаю, почему Игуаин может быть несчастлив, потому что я вижу радостного парня, который взаимодействует с раздевалкой. Время покажет. Если бы это зависело от меня, я бы запер его у себя дома и кормил бы обедом", — цитирует Гаттузо Sky Sports.


Метки Гаттузо, Игуаин, Милан, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.01.2019 10:00

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Последние комментарии:




  1. gidro-met 13.01.2019 11:52 # gidro-met
    Арсик был фр. А стал немецким, Челси - италы, мс- шпанцы, шпоры - бриты, мю и ливер - мировые солянки

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  2. sausage 13.01.2019 11:02 # sausage
    Хз-хз, все после 30-ти едут из АПЛ в Италию доигрывать, а этот в обратном направлении собрался. И какова вероятность, что впишется?

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  3. chelsiukpro 13.01.2019 10:52 # chelsiukpro
    Седи в своём Сериале и не дергайся!!!

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  4. dulnike 13.01.2019 10:46 # dulnike
    Он волосы в Мадриде оставил?

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  5. scauzer11 13.01.2019 10:33 # scauzer11
    я так понимаю, что щольси теперь как приют для всех отщепенцев из Серии А)))

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