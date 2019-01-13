Гаттузо подтвердил, что Игуаин хочет в "Челси"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо подтвердил, что его нападающий Гонсало Игуаин хочет уйти в "Челси" в этом месяце.

Игуаин присоединился к "россонери" лишь прошлым летом, перебравшись в клуб из "Ювентуса" на правах аренды с опцией выкупа за 32 миллиона фунтов.



Однако Гонсало очень быстро растерял свою форму и к настоящему моменту может похвастать лишь восемью голами за "Милан" с учетом всех соревнований.



Возможность реабилитировать свою карьеру 31-летнему аргентинцу готов предложить наставник "Челси" Маурицио Сарри, с которым Игуаину довелось плодотворно поработать в "Наполи", однако одного лишь желания мало — клубы еще должны договориться между собой.



"Когда игрок что-то решил, становится сложно переубедить его. У меня хорошие отношения с ним, мы предельно честны друг с другом и говорим правду в лицо. В данный момент он наш игрок, и мы очень им дорожим. Я не знаю, что произойдет".



"Мы замечательно общаемся, но мне сложно давать ему советы, потому что карьера игрока длится только 13-14 лет. Решать ему, а не мне. Важнее всего, чтобы мы говорили друг другу правду".



"Я до сих пор не понимаю, почему Игуаин может быть несчастлив, потому что я вижу радостного парня, который взаимодействует с раздевалкой. Время покажет. Если бы это зависело от меня, я бы запер его у себя дома и кормил бы обедом", — цитирует Гаттузо Sky Sports.