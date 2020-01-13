"Юнайтед" планирует покупку Кулибали на лето
"Манчестер Юнайтед" попытается приобрести защитника "Наполи" Калиду Кулибали по окончании сезона.
"Красные дьяволы" проявляли интерес к Кулибали еще прошлым летом, когда Жозе Моуриньо, уволенный с поста главного тренера в прошлом месяце, настойчиво требовал купить ему защитника топ-уровня.
Как затем признался президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис, он отклонил предложение "Юнайтед" в 95 миллионов фунтов, хотя источник Daily Mirror на "Олд Траффорд" это опровергает. Тем не менее, клуб Серии А не только сохранил Калиду, но и впоследствии заключил с ним новый контракт.
Однако в этом сезоне 27-летний сенегалец столкнулся с серьезными проявлениями расизма, что заставило его пересмотреть свои планы на будущее. По информации издания, в "Наполи" считают отъезд Кулибали из итальянского футбола неизбежным.
Этой ситуацией надеются воспользоваться "дьяволы", которые поместили Кулибали во главу своего списка по укреплению линии обороны грядущим летом. При этом в борьбе за Калиду "Юнайтед" рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Реала", который тоже имеет виды на защитника.
Скауты "Юнайтед" не теряют время даром и активно изучают европейский рынок в поисках альтернатив Кулибали. В качестве одного из запасных вариантов "дьяволы" рассматривают Эдера Милитао, чей контракт с "Порту" предусматривает отступные в 45 млн. фунтов.
13.01.2019 09:00
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Так этому Кулибали сорокет будет :)) пока его кто то купит...
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