"Юнайтед" проявил интерес к Диего Симеоне

Еще одним кандидатом на роль постоянного главного тренера "Манчестер Юнайтед" стал Диего Симеоне из "Атлетико".

Накануне вечером издание The Telegraph сообщило, что у "красных дьяволов" есть большие сомнения, согласится ли Маурисио Почеттино, фаворит исполнительного директора МЮ Эда Вудворда, оставить "Тоттенхэм" ради работы на "Олд Траффорд".



Это вынуждает "Юнайтед" активно работать над списком альтернативных целей, куда, если верить прессе, теперь включены временщик Оле Гуннар Сульшер, экс-наставник "Реала" Зинедин Зидан, Массимилиано Аллегри из "Ювентуса" и Гарет Саутгейт из сборной Англии.



По информации Daily Mirror, Симеоне стал еще одой кандидатурой, которую рассматривают в Манчестере. Утверждается, что "Юнайтед" через посредников уже вышел на контакт с лагерем Диего.



Действующий контракт соотечественника Почеттино с "Атлетико" истекает уже через 18 месяцев, и интерес "Юнайтед" может заставить Симеоне замедлить переговоры со своим клубом о продлении сотрудничества.



Добавим, что 48-летний аргентинец возглавляет "Атлетико" с 2011 года. За это время Диего выиграл титул Ла Лиги, две Лиги Европы, а также дважды поучаствовал в финале Лиги Чемпионов.