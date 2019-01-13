Пеллегрини не уверен, останется ли Арнаутович в "Вест Хэме"
Наставник "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини не уверен, останется ли в клубе нападающий Марко Арнаутович.
На текущей неделе чемпион китайской Суперлиги "Шанхай СИПГ" предложил 35 миллионов фунтов за Арнаутовича. "Молотобойцы" ответил на это отказом, чем вызвали гневную реакцию брата и агента 29-летнего австрийца Даниэля.
Эта ситуация не помешала Арнаутовичу принять участие в субботнем матче Премьер-Лиги против "Арсенала". После победы 1:0 Пеллегрини признал, что вопрос с будущим Марко остается открытым.
"Давайте посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько дней. Клуб должен понять, как будет лучше всего для клуба, для игрока, для каждого".
"Я надеюсь, будет принято лучшее решение. За свои 30 лет карьеры я много раз сталкивался с подобным, но я спокоен, и еще ничего на 100 процентов не определено", — цитирует Пеллегрини Sky Sports.
Добавим, после дерби Арнаутович вызвал панику у фанатов своего клуба, когда поделился видео из аэропорта в социальных сетях. Оказалось, Марко улетел вовсе не в Китай, а на родину в Вену, чтобы отпраздновать Старый Новый год.
13.01.2019 07:00
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Имхо вчера он не красиво поступил
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