Пеллегрини не уверен, останется ли Арнаутович в "Вест Хэме"

Наставник "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини не уверен, останется ли в клубе нападающий Марко Арнаутович.

На текущей неделе чемпион китайской Суперлиги "Шанхай СИПГ" предложил 35 миллионов фунтов за Арнаутовича. "Молотобойцы" ответил на это отказом, чем вызвали гневную реакцию брата и агента 29-летнего австрийца Даниэля.



Эта ситуация не помешала Арнаутовичу принять участие в субботнем матче Премьер-Лиги против "Арсенала". После победы 1:0 Пеллегрини признал, что вопрос с будущим Марко остается открытым.



"Давайте посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько дней. Клуб должен понять, как будет лучше всего для клуба, для игрока, для каждого".



"Я надеюсь, будет принято лучшее решение. За свои 30 лет карьеры я много раз сталкивался с подобным, но я спокоен, и еще ничего на 100 процентов не определено", — цитирует Пеллегрини Sky Sports.



Добавим, после дерби Арнаутович вызвал панику у фанатов своего клуба, когда поделился видео из аэропорта в социальных сетях. Оказалось, Марко улетел вовсе не в Китай, а на родину в Вену, чтобы отпраздновать Старый Новый год.