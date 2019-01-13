"Тоттенхэм" — "Манчестер Юнайтед". Накануне

Матч "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед" будет не просто интересным поединком команд, пребывающих в отличной форме. Маурисио Почеттино активно сватают на "Олд Траффод", но там пока что работает без потерь очков Оле Гуннар Сульшер, которому предстоит первое серьезное испытание на новом посту.

Вряд ли Маурисио Почеттино и Оле Гуннар Сульшер хорошо знакомы друг с другом, но есть одна история из жизни аргентинского тренера, где его норвежский коллега фигурирует в качестве главного героя. Случилась она во время знаменитого финала Лиги Чемпионов 1999 года между "Баварией" и "Юнайтед" на "Камп Ноу", где Почеттино неожиданно для многих был запечатлен в директорской ложе "Барселоны", бурно радующимся тому самому знаменитому голу Сульшера.



Как говорит Маурисио Почеттино, он просто поддался эмоциям, будучи увлеченным игрой как нейтральный зритель. В то время он был игроком "Эспаньола", что исключало его появление в вип-ложе "Барселоны" априори. Как оказалось, Маурисио вместе со своим товарищем по команде Тони Хименесом, который сейчас стал тренером вратарей "шпор", просто изначально оказались на местах с не слишком удобным обзором. Так как эти места были на том же уровне, что и вип-ложа, товарищи перебирались из одного блока в другой, пока не нашли по счастливой случайности пустовавшую пару мягких кресел в обители врага.



Изначально игроки "Эспаньола" старались не выделяться, но затем игра настолько увлекла их, что гол Сульшера парочка уже отпраздновала так же бурно, как заядлые поклонники "Манчестер Юнайтед", что не могли не заметить вездесущие фотокорреспонденты. Не исключено, что нынешние менеджеры МЮ и "Тоттенхэма" обсудят это во время традиционной встречи за бутылкой вина, до или после матча, но о чем они точно не будут говорить, так это о слухах, которые делают Почеттино самым желанным вариантом для "Юнайтед" в качестве постоянного менеджера.



Оле Гуннар Сульшер сумел впечатлить — под его руководством "Манчестер Юнайтед" выиграл пять матчей, не потеряв ни одного очка в чемпионате. Да, все это были матчи с командами из нижней половины турнирной таблицы, но, что очень важно — он вновь вернул кураж и веселье на "Олд Траффорд". Игра против "Тоттенхэма" — его первое серьезное испытание, и если он справится с ним, руководство "Мольде" будет всерьез обеспокоено тем, что одолженный "красными дьяволами" менеджер может не вернуться летом в Норвегию.



Сульшера называют любимчиком сэра Алекса, но вот что интересно: летом 2016 года, после отставки Луи Ван Галя, Фергюсон ратовал как раз за то, чтобы уже тогда назначить менеджером "Юнайтед" Маурисио Почеттино, но Глэйзеры выбрали казавшийся более верным вариант с Моуриньо. Почеттино блокирует все вопросы о "Манчестер Юнайтед", но в то же время не исключает того, что может покинуть "Тоттенхэм" — несколько раз он заговаривал о своем будущем, нагоняя тумана и создавая почву для домыслов.



"Тоттенхэм" сейчас выглядит перспективным местом для Почеттино, но многое тут зависит от сроков ввода в эксплуатацию долгожданного нового стадиона, трансферной политики Даниэля Леви и результатов команды в этом сезоне. Почеттино явно нацелился на трофеи, не отказываясь от борьбы за Кубок Лиги и Кубок Англии при том, что команде предстоит выступить еще и в плей-офф Лиги Чемпионов. В матче с "Вулверхэмптоном" было заметно, что силы "шпор" не беспредельны, но в целом они прошли сложный отрезок достойно.



"Манчестер Юнайтед" вообще оказался единственным клубом, который в праздничный период очков не терял. Конечно, соперники у МЮ были "сладкие" — сплошь и рядом аутсайдеры или находящиеся в плохой форме команды, но при Моуриньо у "дьяволов" возникали проблемы и с ними, а тут — все матчи были выиграны без вопросов, с солидным преимуществом.



"Тоттенхэм" — совсем другое дело, но у Сульшера есть ряд достижений, которые могут ему помочь в этой игре. Сможет сыграть Погба, который после отставки Моуриньо показывает игру высочайшего класса. Стабильно забивает Маркус Рэшфорд, которого Сульшер сразу же сделал основным форвардом, продемонстрировав умение работать с нападающими. Атмосфера в команде изменилась к лучшему — игроки получают удовольствие от футбола, поверили в себя и в собственную способность финишировать в топ-4 по итогам сезона. Нельзя забывать и о том, что посреди недели "шпоры" сражались с "Челси" в Кубке Лиги, тогда как "дьяволы" спокойно тренировались под палящим солнцем в Дубае.



Слова



Маурисио Почеттино об очередной задержке с вводом в эксплуатацию нового стадиона: "Переезд на наш новый стадион станет огромным событием для наших болельщиков. Я не могу дождаться этого момента. Я сказал об этом Даниэлю Леви, когда он пришел в мой кабинет и спросил, насколько важно будет переехать на новую арену в этом сезоне. На 200% мы должны переехать туда как можно скорее".



Оле Гуннар Сульшер о Харри Кейне: "Он неплох, не так ли? Он — великолепный бомбардир, один из лучших в мире. Со стороны кажется, что он действительно никогда не упускает шансов. Мы не должны позволить, чтобы у него были моменты в этой игре".



Интересные факты



- "шпоры" могут выиграть третий матч чемпионата кряду у "Юнайтед" впервые с 1960 года;

- "Юнайтед" могут проиграть "Тоттенхэму" третий раз кряду, хотя до того уступил трижды в 23 матчах со "шпорами";

- в последних шести встречах между собой во всех соревнованиях "Тоттенхэм" и МЮ забили совместно 40 голов;

- "Тоттенхэм" проиграл всего один матч из 11 последних в Премьер-Лиге, выиграв девять из них;

- "шпоры" могут потерпеть два домашних поражения кряду в Премьер-Лиге впервые с мая 2015 года;

- на "Уэмбли" "Тоттенхэм" проиграл четыре из восьми матчей с представителями топ-6;

- "Тоттенхэм" имеет текущую рекордную серию домашних матчей в Премьер-Лиге без ничьих — уже 25. С 17 апреля прошлого года команда Почеттино не играет вничью в чемпионате на своем поле;

- Харри Кейн может впервые в карьере забить в седьмом матче кряду;

- Кристиан Эриксен забил девять голов из-за пределов штрафной с момента дебюта в Премьер-Лиге в сентябре 2013 года — никто за этот период не забивал с дальней дистанции чаще;

- МЮ выиграл четыре матча чемпионата кряду впервые с апреля;

- "дьяволы" не теряли очков после того, как Оле Гуннар Сульшер сменил Жозе Моуриньо;

- МЮ не выигрывает уже в пяти матчах кряду против команд из топ-6, дважды сыграв вничью и трижды уступив в этом сезоне в матчах с конкурентами;

- с момента увольнения Моуриньо Поль Погба забил четыре гола и отдал три результативные передачи — только кореец Сон Хен Мин из "Тоттенхэма" был причастен к большему числу голов в Премьер-Лиге за этот период (5+3);

- Маркус Рэшфорд причастен к девяти голам в восьми последних матчах Премьер-Лиги, отличившись четыре раза и отдав пять результативных передач.



Кадровая ситуация



У "Тоттенхэма" отсутствовать будет Эрик Дайер, который все еще восстанавливается после операции по удалению аппендикса, а также есть сомнения насчет Лукаса Моуры. Мусса Дембеле и Ян Вертонген вернулись к тренировкам в общей группе, но их участие в игре также под вопросом.



Поль Погба сможет сыграть против "Тоттенхэма" — он вернулся к тренировкам после пропуска матча с "Редингом" в Кубке Англии из-за проблем с ногой. Эрик Байи все еще дисквалифицирован, а Крис Смоллинг может пропустить седьмую игру кряду из-за травмы ноги. Алексис Санчес тоже остался дома. Маркос Рохо отправился в Аргентину, чтобы продолжить реабилитацию.



Тактика



Мы приблизительно знаем, чего ждать от "Тоттенхэма" в этом матче — команда Почеттино постарается контролировать ритм игры и оказывать планомерное давление на противника, заставляя его ошибаться. "Шпоры" умеют использовать рваный темп, а их игроки линии атаки находятся в отменной форме. Да, у "Тоттенхэма" было значительно меньше дней для подготовки к этой игре, так как во вторник "шпоры" играли в полуфинале Кубка Лиги с "Челси", но команда у Почеттино достаточно опытная и управляемая, чтобы правильно распределить силы в матче.



С места в карьер никто в этом матче рвать не будет, так как играть на эмоциях и кураже МЮ прекратил еще в декабре — манкунианцы наверняка будут выжидать и примут игру вторым номером, которая тут будет неизбежностью. Интересна позиция и функции Погба, но он вполне может играть по ситуации — при благоприятном для МЮ счете больше ориентироваться на помощь обороне, а в случае, если нужно будет отыгрываться, переквалифицируется в плеймейкера.



У "Тоттенхэма" ожидается тот же состав, что выходил против "Челси" в Кубке Лиги, кроме, естественно, вратарской позиции. Льорис вернется в рамку ворот, возможно появление Орье или Уолкер-Питерса на правом фланге обороны, где у Почеттино сейчас три отличных игрока, не исключено появление на противоположном фланге Бена Дэвиса, а в остальном — никаких изменений не предвидится.



Сульшер же просто выставит сильнейший на данный момент игроков, так как ему использовать ротацию смысла нет. Впереди два домашних матча в чемпионате, с достаточно обыденными соперниками "Брайтоном" и "Бернли", разбавленные кубковым матчем с "Арсеналом", где от МЮ не будут требовать чудес. Потому у "дьяволов" есть возможность выложиться в очень важном для игроков и Сульшера поединке, который ответит на многие вопросы, возникшие после сверхудачного для норвежца старта в МЮ.



Ориентировочные составы



"Тоттенхэм": Льорис — Триппьер, Алдервейрелд, Санчес, Роуз — Сиссоко, Уинкс, Эриксен — Алли, Сон — Кейн



"Юнайтед": Де Хеа — Янг, Джонс, Линделеф, Шоу — Эррера, Погба, Матич — Лингард, Рэшфорд, Мартиаль



Прогноз



"Тоттенхэм" крут, но небезгрешен, что показал "Вулверхэмптон". Если МЮ не пропустит быстрый гол и сохранит интригу к старту второго тайма, вполне может сказаться усталость "шпор" после кубкового противостояния с "Челси". В такой ситуации у МЮ будут рабочие шансы как минимум на ничью — команда сейчас пребывает в хорошем настроении, а характер у нее есть.



