Сарри потребовал купить игрока на замену Фабрегасу

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри потребовал от своего клуба приобрести замену покинувшему клуб полузащитнику Сеску Фабрегасу.

В минувшую пятницу Фабрегас завершил переход в "Монако" стоимостью 10 миллионов фунтов, не дожидаясь, пока "синие" купят другого игрока в центр поля.



После победы 2:1 над "Ньюкаслом" Сарри потребовал от своего руководства исправить этот недочет, заодно предупредив новобранца, что тому будет уготована лишь участь дублера для Жоржиньо.



"Сегодня Жоржиньо был в беде, и на лавке у меня не было игрока на данную позицию, поэтому мне нужен игрок на данную позицию".



"Купит ли "Челси" такого игрока? Я не имею представления. Клуб очень хорошо знает мое мнение. Мне нужен игрок, так что это зависит от решения клуба. Я бессилен сделать что-либо еще", — цитирует Сарри Sky Sports.