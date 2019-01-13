Гарет Саутгейт пополнил шорт-лист "Юнайтед"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт был добавлен в шорт-лист "Манчестер Юнайтед" на роль постоянного рулевого.

После увольнения Жозе Моуриньо в декабре, в статус фаворита на то, чтобы тренировать "красных дьяволов" в следующем сезоне, был возведен Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма".



Почеттино до сих пор остается фаворитом, однако на "Олд Траффорд" все пессимистичнее насчет своих шансов переманить аргентинского специалиста, утверждает The Telegraph.



"Юнайтед" потребовалось бы не только убедить самого Почеттино, что их клуб перспективнее переезжающих на новый 62-тысячный стадион "шпор", но и выплатить многие десятки миллионов фунтов компенсации за расторжение долгосрочного контракта Маурисио в Северном Лондоне.



Сомнения насчет Почеттино заставляют "дьяволов" активно работать над составлением списка альтернативных кандидатов. Помимо временщика Оле Гуннара Сульшера, в этом шорт-листе значатся экс-наставник "Реала" Зинедин Зидан и Массимилиано Аллегри из "Ювентуса".



По информации издания, теперь этот список пополнил и 48-летний Саутгейт, который прошлым летом достиг со сборной Англии полуфинальной стадии Чемпионата Мира, а в октябре заключил новый контракт с FA до 2022 года.



Добавим, что опыт работы Саутгейта на клубном уровне ограничивается тремя годами в "Мидлсбро" — с лета 2006 по октябрь 2009. Вместе с "речниками" Гарет вылетал из Премьер-Лиги.