Виллиан связывает свое будущее с "Челси"

Вингер "Челси" Виллиан исключил свой уход из клуба в зимнее трансферное окно.

Сделав три предложения о покупке Виллиана прошлым летом, на текущей неделе "Барселона" вернулась за игроком сборной Бразилии с суммой в 50 миллионов фунтов.



Эти спекуляции не помешали 30-летнему вингеру показать хорошую игру против "Ньюкасла" в субботу и даже забить решающий гол. После победы 2:1 Виллиан присягнул на преданность "синим".



"Думаю, в Премьер-Лиге всегда сложно. Мы должны быть убийственнее впереди. Сегодня нам этого не хватало, но мы достаточно хороши, чтобы прибавить в следующих матчах".



"Думаю, мы проявили свой характер, и важнее всего, что мы добились победы. Я забил хороший гол. Я получил свободное пространство и направил мяч ровно туда, куда и хотел".



"Мое будущее — здесь, в "Челси". Я не знаю, о чем вы говорите. Я не читаю газет", — сообщил Виллиан BT Sport.