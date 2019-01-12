Виллиан связывает свое будущее с "Челси"
Вингер "Челси" Виллиан исключил свой уход из клуба в зимнее трансферное окно.
Сделав три предложения о покупке Виллиана прошлым летом, на текущей неделе "Барселона" вернулась за игроком сборной Бразилии с суммой в 50 миллионов фунтов.
Эти спекуляции не помешали 30-летнему вингеру показать хорошую игру против "Ньюкасла" в субботу и даже забить решающий гол. После победы 2:1 Виллиан присягнул на преданность "синим".
"Думаю, в Премьер-Лиге всегда сложно. Мы должны быть убийственнее впереди. Сегодня нам этого не хватало, но мы достаточно хороши, чтобы прибавить в следующих матчах".
"Думаю, мы проявили свой характер, и важнее всего, что мы добились победы. Я забил хороший гол. Я получил свободное пространство и направил мяч ровно туда, куда и хотел".
"Мое будущее — здесь, в "Челси". Я не знаю, о чем вы говорите. Я не читаю газет", — сообщил Виллиан BT Sport.
12.01.2019 22:55
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Последние комментарии:
Забил красиво конечно сегодня, в своём стиле. Но в целом опять отыграл слабо. Надо возвращать свою форму кудеснику.
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Виллиан топарик
Как родной в клубе
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