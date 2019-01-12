Виллиан связывает свое будущее с "Челси"

Виллиан Вингер "Челси" Виллиан исключил свой уход из клуба в зимнее трансферное окно.

Сделав три предложения о покупке Виллиана прошлым летом, на текущей неделе "Барселона" вернулась за игроком сборной Бразилии с суммой в 50 миллионов фунтов.

Эти спекуляции не помешали 30-летнему вингеру показать хорошую игру против "Ньюкасла" в субботу и даже забить решающий гол. После победы 2:1 Виллиан присягнул на преданность "синим".

"Думаю, в Премьер-Лиге всегда сложно. Мы должны быть убийственнее впереди. Сегодня нам этого не хватало, но мы достаточно хороши, чтобы прибавить в следующих матчах".

"Думаю, мы проявили свой характер, и важнее всего, что мы добились победы. Я забил хороший гол. Я получил свободное пространство и направил мяч ровно туда, куда и хотел".

"Мое будущее — здесь, в "Челси". Я не знаю, о чем вы говорите. Я не читаю газет", — сообщил Виллиан BT Sport.


Метки Виллиан, Ньюкасл, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.01.2019 22:55

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  1. ccchelsea 12.01.2019 23:05 # ccchelsea
    Забил красиво конечно сегодня, в своём стиле. Но в целом опять отыграл слабо. Надо возвращать свою форму кудеснику.

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  2. chebrec 12.01.2019 23:04 # chebrec
    Виллиан топарик
    Как родной в клубе

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