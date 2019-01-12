Педро и Виллиан принесли "Челси" победу над "Ньюкаслом"
Голы Педро и Виллиана позволили "Челси" одержать победу 2:1 над "Ньюкаслом" и укрепиться на четвертой позиции в Премьер-Лиге.
Относительно безголевого матча с "Саутгемптоном" в стартовом составе "синих" вышли Матео Ковачич и выздоровевший Педро, заменив Росса Баркли и Альваро Морату. Эден Азар расположился на острие.
У "сорок" по сравнению с поражением 0:2 от "Манчестер Юнайтед" появились с первых минут Киран Кларк, Флориан Лежен и Шон Лонгстафф.
Счет в матче на "Стэмфорд Бридж" был открыт уже по прошествии восьми минут. Давид Луис из глубины поля забросил мяч в штрафную, где Педро продемонстрировал отличную технику, поставил корпус защитнику и перебросил снаряд через голкипера — 1:0.
"Челси" сохранил полный контроль над игрой, но ближе к середине тайма ситуация стала постепенно меняться. Вылазки "Ньюкасла", поначалу робкие, стали приобретать все больший размах.
На 35-й минуте Саломон Рондон сделал скидку головой на Айозе Переса, и тот вышел один на один, но пробил неудачно. Спустя еще пять минут Кларк головой замкнул подачу Мэтта Ритчи с углового — 1:1.
В самом начале второго тайма Нголо Канте своевременной передачей вывел Педро на удар по правому краю штрафной, однако Мартин Дубравка выручил свою команду.
"Челси" очень бодро начал второй тайм и на 57-й минуте вновь вышел вперед. Азар сделал передачу на левый край штрафной Виллиану, который резким движением оторвался от опекуна и нанес обводящий удар в дальний угол ворот — 2:1.
В отличие от первого тайма, на сей раз "синие" не стали сбавлять обороты. "Ньюкасл" был вынужден много трудиться в обороне, даже не помышляя об атаках. Особых шансов избежать поражения гости не имели, не считая неточного удара головой Рондона.
Воспользовавшись осечкой "Арсенала" ранее днем, "Челси" укрепился на четвертой позиции в Премьер-Лиге. "Синие" сделали правильные выводы после неоднозначного первого тайма и после перерыва не оставили никаких сомнений насчет результата.
"Челси" — "Ньюкасл". Отчет о матче
12.01.2019 22:25
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Последние комментарии:
12.01.2019 22:49 #
sausage
Виллиан чётко положил. В остальном жалкое зрелище от Челси. Сегодняшний Брайтон бы не прошли.
Источник: http://fapl.ru/posts/68057/?c=1
О, чмо старое вылезло.
(ответить)
убогое говно как обычно затаскивают индивидуальности. качество игры как обычно от физручеллы Сарри. Еще бы чуть удачи и мертвейший ньюкастл затащил бы.
(ответить)
ребятки, там выше пацаненок про ле чет шутит. Не могли бы вы его поразвлекать, а то мне идти пора. Хотя я бы не прочь собраться под его "актуальным" прикормом и порофлить с дауна (
(ответить)
Опять пенсiв тащит Педрито и Виллиан.
(ответить)
Завтра, можно сказать, любой результат для пенсов хорош. Ну, возможно, победа скюмов немножк получше. Но я, естессна, этим пидорам желаю массово поломаться и вылететь в чш нахуй. Это же касается и шпор
(ответить)
Принимаем ставки кто будет в четверке на финише.
1)ЛФК
2)МС
3)ТТХ
4)МЮ
5)Челси=Горящий Астер, любимая ЛЕ-шчка
(ответить)
EXCLUSIVE: The fee will be in the region of £46 million plus add-ons & Timo Werner will make the move in the summer on a 4 year contract after turning down the advances of Bayern Munich & interest from Spain #LFC
(ответить)
Виллиан чётко положил. В остальном жалкое зрелище от Челси. Сегодняшний Брайтон бы не прошли.
(ответить)
Луиз > Ван Дейк, без спора
(ответить)
Надеюсь руководство видит, что сосарри физрук, и поэтому не покупает ему новую порцию говна из макаронной лиги. Летом аут.
(ответить)
Это правда что Астер начал болеть за Синих, потому что Тоню пенсионеры дуплили? Он гордился думая что они воевали , дурашка слепой
(ответить)
Луиз игрок матча, 4 диагональных передач с глубины, все выходами в 1/1 к воротам, один из них гол, два загубил Виллиан, надо продлевать Луиза, ценнейший игрок
Слабая игра у Азара, ничем не отметился, играл очень вяло, ну это скорее из за позиции, против него всего играли 2-3 соперников, ну меня взбесило вялость Ковачича, его тупое ватакат убивает все нервы, он вообще лишён техники верхнего паса, отсутствует удар, скорость, физика, ну и ростом он тоже низкий,ни голов ни пасов за 25 матчей, был бы на его месте Фекир/Эрриксен стату бы набили прилично, оборонительный Канте забил 3 гола, корочь досвидос ему.
Виллиан/Одои тоже досвидос, нужен Парадес,Малком,Игуиан
(ответить)
Какая же всё таки Арсенал хуета. Иметь неделю на подготовку к игре с ВХЮ, иметь в обойме практически всех своих игроков и всё равно проебать. Чисто терпилы обоссаные.
(ответить)
С победой красавцы. Там Ливерпуль не пропустил против Борайтоная который забивал в каждом домашнем матиче
(ответить)
всех синих с победой!
(ответить)
Что лучше, кол-во или качество?
За Сити болеют элитные белые люди, их естественно не может быть много.
А за портовый сброд глорит всякая черномазая хачовня вроде mikkyhynwa, этих черномазых естественно дофига, они плодятся как вирус какой-то.
(ответить)
Канте не атакер, а Азарты не нападающий заепал курильщик.
(ответить)
пенсионеры, кричащие вчера о продаже вилиана, кушайте говно
(ответить)
Чо там, сколько уже голевых у Жоржиньо? Дадут лучшего плеймейкера?
(ответить)
Не, не быть Азару нашим Агуэро. Слишком он любит работать с мячом, и любит свободное пространство для этого.
Видно, что толкатня и борьба постоянная без креатива - не для него.
Но менеджменту, естественно, насрать.
(ответить)
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