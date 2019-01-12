Педро и Виллиан принесли "Челси" победу над "Ньюкаслом"

Голы Педро и Виллиана позволили "Челси" одержать победу 2:1 над "Ньюкаслом" и укрепиться на четвертой позиции в Премьер-Лиге.

Относительно безголевого матча с "Саутгемптоном" в стартовом составе "синих" вышли Матео Ковачич и выздоровевший Педро, заменив Росса Баркли и Альваро Морату. Эден Азар расположился на острие.



У "сорок" по сравнению с поражением 0:2 от "Манчестер Юнайтед" появились с первых минут Киран Кларк, Флориан Лежен и Шон Лонгстафф.



Счет в матче на "Стэмфорд Бридж" был открыт уже по прошествии восьми минут. Давид Луис из глубины поля забросил мяч в штрафную, где Педро продемонстрировал отличную технику, поставил корпус защитнику и перебросил снаряд через голкипера — 1:0.



"Челси" сохранил полный контроль над игрой, но ближе к середине тайма ситуация стала постепенно меняться. Вылазки "Ньюкасла", поначалу робкие, стали приобретать все больший размах.



На 35-й минуте Саломон Рондон сделал скидку головой на Айозе Переса, и тот вышел один на один, но пробил неудачно. Спустя еще пять минут Кларк головой замкнул подачу Мэтта Ритчи с углового — 1:1.



В самом начале второго тайма Нголо Канте своевременной передачей вывел Педро на удар по правому краю штрафной, однако Мартин Дубравка выручил свою команду.



"Челси" очень бодро начал второй тайм и на 57-й минуте вновь вышел вперед. Азар сделал передачу на левый край штрафной Виллиану, который резким движением оторвался от опекуна и нанес обводящий удар в дальний угол ворот — 2:1.



В отличие от первого тайма, на сей раз "синие" не стали сбавлять обороты. "Ньюкасл" был вынужден много трудиться в обороне, даже не помышляя об атаках. Особых шансов избежать поражения гости не имели, не считая неточного удара головой Рондона.



Воспользовавшись осечкой "Арсенала" ранее днем, "Челси" укрепился на четвертой позиции в Премьер-Лиге. "Синие" сделали правильные выводы после неоднозначного первого тайма и после перерыва не оставили никаких сомнений насчет результата.



"Челси" — "Ньюкасл". Отчет о матче