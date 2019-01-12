Педро и Виллиан принесли "Челси" победу над "Ньюкаслом"

Педро и Виллиан Голы Педро и Виллиана позволили "Челси" одержать победу 2:1 над "Ньюкаслом" и укрепиться на четвертой позиции в Премьер-Лиге.

Относительно безголевого матча с "Саутгемптоном" в стартовом составе "синих" вышли Матео Ковачич и выздоровевший Педро, заменив Росса Баркли и Альваро Морату. Эден Азар расположился на острие.

У "сорок" по сравнению с поражением 0:2 от "Манчестер Юнайтед" появились с первых минут Киран Кларк, Флориан Лежен и Шон Лонгстафф.

Счет в матче на "Стэмфорд Бридж" был открыт уже по прошествии восьми минут. Давид Луис из глубины поля забросил мяч в штрафную, где Педро продемонстрировал отличную технику, поставил корпус защитнику и перебросил снаряд через голкипера — 1:0.

"Челси" сохранил полный контроль над игрой, но ближе к середине тайма ситуация стала постепенно меняться. Вылазки "Ньюкасла", поначалу робкие, стали приобретать все больший размах.

На 35-й минуте Саломон Рондон сделал скидку головой на Айозе Переса, и тот вышел один на один, но пробил неудачно. Спустя еще пять минут Кларк головой замкнул подачу Мэтта Ритчи с углового — 1:1.

В самом начале второго тайма Нголо Канте своевременной передачей вывел Педро на удар по правому краю штрафной, однако Мартин Дубравка выручил свою команду.

"Челси" очень бодро начал второй тайм и на 57-й минуте вновь вышел вперед. Азар сделал передачу на левый край штрафной Виллиану, который резким движением оторвался от опекуна и нанес обводящий удар в дальний угол ворот — 2:1.

В отличие от первого тайма, на сей раз "синие" не стали сбавлять обороты. "Ньюкасл" был вынужден много трудиться в обороне, даже не помышляя об атаках. Особых шансов избежать поражения гости не имели, не считая неточного удара головой Рондона.

Воспользовавшись осечкой "Арсенала" ранее днем, "Челси" укрепился на четвертой позиции в Премьер-Лиге. "Синие" сделали правильные выводы после неоднозначного первого тайма и после перерыва не оставили никаких сомнений насчет результата.

"Челси" — "Ньюкасл". Отчет о матче


Метки Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.01.2019 22:25

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Последние комментарии:




  1. jesus33 12.01.2019 23:05 # jesus33
    12.01.2019 22:49 #
    sausage

    Виллиан чётко положил. В остальном жалкое зрелище от Челси. Сегодняшний Брайтон бы не прошли.

    Источник: http://fapl.ru/posts/68057/?c=1

    О, чмо старое вылезло.

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  2. acceptodessa 12.01.2019 23:04 # acceptodessa
    убогое говно как обычно затаскивают индивидуальности. качество игры как обычно от физручеллы Сарри. Еще бы чуть удачи и мертвейший ньюкастл затащил бы.

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  3. thegodfather 12.01.2019 23:03 # thegodfather
    ребятки, там выше пацаненок про ле чет шутит. Не могли бы вы его поразвлекать, а то мне идти пора. Хотя я бы не прочь собраться под его "актуальным" прикормом и порофлить с дауна (

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  4. slash-lfc 12.01.2019 22:57 # slash-lfc
    Опять пенсiв тащит Педрито и Виллиан.

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  5. don-antonio 12.01.2019 22:56 # don-antonio
    Завтра, можно сказать, любой результат для пенсов хорош. Ну, возможно, победа скюмов немножк получше. Но я, естессна, этим пидорам желаю массово поломаться и вылететь в чш нахуй. Это же касается и шпор

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  6. rj1992 12.01.2019 22:55 # rj1992
    Принимаем ставки кто будет в четверке на финише.
    1)ЛФК
    2)МС
    3)ТТХ
    4)МЮ

    5)Челси=Горящий Астер, любимая ЛЕ-шчка

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  7. lfc-krr 12.01.2019 22:51 # lfc-krr
    EXCLUSIVE: The fee will be in the region of &#163;46 million plus add-ons & Timo Werner will make the move in the summer on a 4 year contract after turning down the advances of Bayern Munich & interest from Spain #LFC

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  8. sausage 12.01.2019 22:49 # sausage
    Виллиан чётко положил. В остальном жалкое зрелище от Челси. Сегодняшний Брайтон бы не прошли.

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  9. shymkentski 12.01.2019 22:48 # shymkentski
    Луиз > Ван Дейк, без спора

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  10. role-playin 12.01.2019 22:46 # role-playin
    Надеюсь руководство видит, что сосарри физрук, и поэтому не покупает ему новую порцию говна из макаронной лиги. Летом аут.

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  11. rj1992 12.01.2019 22:43 # rj1992
    Это правда что Астер начал болеть за Синих, потому что Тоню пенсионеры дуплили? Он гордился думая что они воевали , дурашка слепой

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  12. shymkentski 12.01.2019 22:43 # shymkentski
    Луиз игрок матча, 4 диагональных передач с глубины, все выходами в 1/1 к воротам, один из них гол, два загубил Виллиан, надо продлевать Луиза, ценнейший игрок
    Слабая игра у Азара, ничем не отметился, играл очень вяло, ну это скорее из за позиции, против него всего играли 2-3 соперников, ну меня взбесило вялость Ковачича, его тупое ватакат убивает все нервы, он вообще лишён техники верхнего паса, отсутствует удар, скорость, физика, ну и ростом он тоже низкий,ни голов ни пасов за 25 матчей, был бы на его месте Фекир/Эрриксен стату бы набили прилично, оборонительный Канте забил 3 гола, корочь досвидос ему.
    Виллиан/Одои тоже досвидос, нужен Парадес,Малком,Игуиан

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  13. ccchelsea 12.01.2019 22:41 # ccchelsea
    Какая же всё таки Арсенал хуета. Иметь неделю на подготовку к игре с ВХЮ, иметь в обойме практически всех своих игроков и всё равно проебать. Чисто терпилы обоссаные.

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  14. pistolero-lfc 12.01.2019 22:40 # pistolero-lfc
    С победой красавцы. Там Ливерпуль не пропустил против Борайтоная который забивал в каждом домашнем матиче

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  15. lodi 12.01.2019 22:37 # lodi
    всех синих с победой!

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  16. jesus33 12.01.2019 22:35 # jesus33
    Что лучше, кол-во или качество?
    За Сити болеют элитные белые люди, их естественно не может быть много.
    А за портовый сброд глорит всякая черномазая хачовня вроде mikkyhynwa, этих черномазых естественно дофига, они плодятся как вирус какой-то.

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  17. mata05 12.01.2019 22:33 # mata05
    Канте не атакер, а Азарты не нападающий заепал курильщик.

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  18. g3ndalf 12.01.2019 22:31 # g3ndalf
    пенсионеры, кричащие вчера о продаже вилиана, кушайте говно

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  19. brown-ale 12.01.2019 22:31 # brown-ale
    Чо там, сколько уже голевых у Жоржиньо? Дадут лучшего плеймейкера?

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  20. ry-l 12.01.2019 22:30 # ry-l
    Не, не быть Азару нашим Агуэро. Слишком он любит работать с мячом, и любит свободное пространство для этого.
    Видно, что толкатня и борьба постоянная без креатива - не для него.

    Но менеджменту, естественно, насрать.

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