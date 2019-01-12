Клопп: "Это практически новый навык для нас!"

Юрген Клопп После минимальной победы в гостях у "Брайтона" главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил умение своей команды делать результат при тяжелой игре.

Столкнувшись с великолепно организованным соперником, который был заточен на оборону и совершенно не оставлял свободного пространства, "красные" смогли забить лишь благодаря пенальти.

Клопп признает, что "Ливерпуль" провел не самый зрелищный матч, однако в очередной раз продемонстрированный навык вырывать победу, невзирая на обстоятельства, очень радует Юргена.

"Это было очень сложно, но именно этого мы и ожидали. Этот матч имел огромное значение для нас. Каждый знает, насколько сложными бывают выезды к "Брайтону".

"Чтобы победить, ты должен быть креативен против действительно хорошей и организованной команды. Мы показали зрелую игру, и мне это очень нравится. В нынешнем сезоне это стало практически новым навыком для нас, и я бы хотел сохранить это".

"Мы извлекли урок в первом тайме и во втором тайме добавили. Мне понравилась наша игра. Это была не футбольная опера, но очень славная песня".

"Мы много владели мячом, но нам было очень сложно. Крис Хьютон — хитрый лис! Они идеально закрывали пространство. Сложно оставаться на 100 процентов в игре весь матч, однако мы ответили на этот вызов и заслуженно добились победы".

"Мы должны побеждать в каждом матче. Мы — "Ливерпуль", и мы должны побеждать в матчах. В этом нет ничего нового. Здесь ты не хочешь играть на ничью, но ты должен работать над каждым аспектом игры и использовать то, что у тебя хорошо получается".

"Сегодня мне не понравилась лишь наша игра на вторых мячах. Мы не совершали чистых выносов мяча, что было бы полезно", — сообщил Клопп Sky Sports.


Метки Брайтон, Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 12.01.2019 21:20

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  1. ezh28 12.01.2019 23:09 # ezh28
    Завистливые говноеды жрут свое говно

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  2. chebrec 12.01.2019 23:05 # chebrec
    Ох и чешет очкастый

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  3. silva77 12.01.2019 22:27 # silva77
    Симулировать каждом матче это навык

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  4. jesus33 12.01.2019 22:16 # jesus33
    Новый???
    Да ты же с прошлого года начал ротировать судей, вонючее ты насекомое.

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  5. vals1702 12.01.2019 21:59 # vals1702
    это называется КЛАСС !

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  6. danny949494 12.01.2019 21:32 # danny949494
    Новый навык отсосывать у судьи за пенальти? Ну окей.

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  7. firmino9 12.01.2019 21:24 # firmino9
    Миха хочет собрать. Только дешевки купяться на это

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  8. only--liverpool 12.01.2019 21:23 # only--liverpool
    КОРОЛИ НА ТРОНЕПользователь получил предупреждение

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