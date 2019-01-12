Клопп: "Это практически новый навык для нас!"
После минимальной победы в гостях у "Брайтона" главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил умение своей команды делать результат при тяжелой игре.
Столкнувшись с великолепно организованным соперником, который был заточен на оборону и совершенно не оставлял свободного пространства, "красные" смогли забить лишь благодаря пенальти.
Клопп признает, что "Ливерпуль" провел не самый зрелищный матч, однако в очередной раз продемонстрированный навык вырывать победу, невзирая на обстоятельства, очень радует Юргена.
"Это было очень сложно, но именно этого мы и ожидали. Этот матч имел огромное значение для нас. Каждый знает, насколько сложными бывают выезды к "Брайтону".
"Чтобы победить, ты должен быть креативен против действительно хорошей и организованной команды. Мы показали зрелую игру, и мне это очень нравится. В нынешнем сезоне это стало практически новым навыком для нас, и я бы хотел сохранить это".
"Мы извлекли урок в первом тайме и во втором тайме добавили. Мне понравилась наша игра. Это была не футбольная опера, но очень славная песня".
"Мы много владели мячом, но нам было очень сложно. Крис Хьютон — хитрый лис! Они идеально закрывали пространство. Сложно оставаться на 100 процентов в игре весь матч, однако мы ответили на этот вызов и заслуженно добились победы".
"Мы должны побеждать в каждом матче. Мы — "Ливерпуль", и мы должны побеждать в матчах. В этом нет ничего нового. Здесь ты не хочешь играть на ничью, но ты должен работать над каждым аспектом игры и использовать то, что у тебя хорошо получается".
"Сегодня мне не понравилась лишь наша игра на вторых мячах. Мы не совершали чистых выносов мяча, что было бы полезно", — сообщил Клопп Sky Sports.
12.01.2019 21:20
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Последние комментарии:
Завистливые говноеды жрут свое говно
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Ох и чешет очкастый
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Симулировать каждом матче это навык
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Новый???
Да ты же с прошлого года начал ротировать судей, вонючее ты насекомое.
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это называется КЛАСС !
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Новый навык отсосывать у судьи за пенальти? Ну окей.
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Миха хочет собрать. Только дешевки купяться на это
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КОРОЛИ НА ТРОНЕ
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