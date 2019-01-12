Клопп: "Это практически новый навык для нас!"

После минимальной победы в гостях у "Брайтона" главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил умение своей команды делать результат при тяжелой игре.

Столкнувшись с великолепно организованным соперником, который был заточен на оборону и совершенно не оставлял свободного пространства, "красные" смогли забить лишь благодаря пенальти.



Клопп признает, что "Ливерпуль" провел не самый зрелищный матч, однако в очередной раз продемонстрированный навык вырывать победу, невзирая на обстоятельства, очень радует Юргена.



"Это было очень сложно, но именно этого мы и ожидали. Этот матч имел огромное значение для нас. Каждый знает, насколько сложными бывают выезды к "Брайтону".



"Чтобы победить, ты должен быть креативен против действительно хорошей и организованной команды. Мы показали зрелую игру, и мне это очень нравится. В нынешнем сезоне это стало практически новым навыком для нас, и я бы хотел сохранить это".



"Мы извлекли урок в первом тайме и во втором тайме добавили. Мне понравилась наша игра. Это была не футбольная опера, но очень славная песня".



"Мы много владели мячом, но нам было очень сложно. Крис Хьютон — хитрый лис! Они идеально закрывали пространство. Сложно оставаться на 100 процентов в игре весь матч, однако мы ответили на этот вызов и заслуженно добились победы".



"Мы должны побеждать в каждом матче. Мы — "Ливерпуль", и мы должны побеждать в матчах. В этом нет ничего нового. Здесь ты не хочешь играть на ничью, но ты должен работать над каждым аспектом игры и использовать то, что у тебя хорошо получается".



"Сегодня мне не понравилась лишь наша игра на вторых мячах. Мы не совершали чистых выносов мяча, что было бы полезно", — сообщил Клопп Sky Sports.