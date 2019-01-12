"Ливерпуль" ответил на два поражения подряд победой над "Брайтоном"

Заработанный и реализованный Мохамедом Салахом пенальти позволил "Ливерпулю" одержать минимальную победу в гостях у "Брайтона", реабилитировавшись за два поражения подряд.

Наставник "чаек" Крис Хьютон вернулся к сильнейшему на данный момент сочетанию игроков после победы над "Борнмутом" в Кубке Англии. Среди тех, кто вышел с первых минут после передышки, оказались Льюис Данк, Паскаль Гросс и Гленн Мюррей.



Рулевой "красных" Юрген Клопп составил пару центральных защитников из Виргила Ван Дейка и Фабиньо. Выздоровевший Жоэль Матип начал матч в запасе, как и Джеймс Милнер.



С самого начала гости принялись безраздельно владеть мячом. Однако "Брайтон" не вжимался в свои ворота, не позволял взвинтить темп и не давал сопернику свободного пространства — но при этом и почти не атаковал.



Имея более чем троекратное преимущество во владении, "Ливерпуль" создал первый опасный момент только на 27-й минуте, когда Трент Александер-Арнольд навесил с правого фланга почти на линию вратарской, где Джердан Шакири неожиданно смог пробить без сопротивления головой — рядом со штангой.



Как ни странно, на 34-й минуте малыш Шакири еще раз попытался пробить головой, замыкая передачу с левого фланга, но его удар был заблокирован защитником.



Свой первый удар в створ "красные" нанесли только на 48-й минуте, когда Мохамед Салах, до сих пор незаметный, прорвался по левому краю штрафной и пробил — голкипер сыграл надежно.



Прошла еще минута и активизировавшийся Салах нарвался на фол Гросса в штрафной площади. Сам же Мохамед и реализовал назначенный пенальти — 0:1.



Гол раскрепостил "Ливерпуль". Команда Клоппа, наконец, получила пространство и смогла играть в более привычный для себя скоростной футбол. "Брайтон", с одной стороны, был вынужден раскрываться, а с другой, оказался под еще более серьезным давлением.



"Чайки" так и завершили матч, ни разу не пробив в створ ворот Алиссона. "Ливерпуль" же только по стечению обстоятельств не удвоил счет.



"Ливерпуль" одержал минимальную победу, причем единственный гол забил с пенальти, однако результат выглядит более чем справедливым. "Красные" ответили на два поражения подряд и могут с оптимизмом смотреть в будущее.



"Брайтон" — "Ливерпуль". Отчет о матче