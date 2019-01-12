"Ливерпуль" ответил на два поражения подряд победой над "Брайтоном"

Мохамед Салах Заработанный и реализованный Мохамедом Салахом пенальти позволил "Ливерпулю" одержать минимальную победу в гостях у "Брайтона", реабилитировавшись за два поражения подряд.

Наставник "чаек" Крис Хьютон вернулся к сильнейшему на данный момент сочетанию игроков после победы над "Борнмутом" в Кубке Англии. Среди тех, кто вышел с первых минут после передышки, оказались Льюис Данк, Паскаль Гросс и Гленн Мюррей.

Рулевой "красных" Юрген Клопп составил пару центральных защитников из Виргила Ван Дейка и Фабиньо. Выздоровевший Жоэль Матип начал матч в запасе, как и Джеймс Милнер.

С самого начала гости принялись безраздельно владеть мячом. Однако "Брайтон" не вжимался в свои ворота, не позволял взвинтить темп и не давал сопернику свободного пространства — но при этом и почти не атаковал.

Имея более чем троекратное преимущество во владении, "Ливерпуль" создал первый опасный момент только на 27-й минуте, когда Трент Александер-Арнольд навесил с правого фланга почти на линию вратарской, где Джердан Шакири неожиданно смог пробить без сопротивления головой — рядом со штангой.

Как ни странно, на 34-й минуте малыш Шакири еще раз попытался пробить головой, замыкая передачу с левого фланга, но его удар был заблокирован защитником.

Свой первый удар в створ "красные" нанесли только на 48-й минуте, когда Мохамед Салах, до сих пор незаметный, прорвался по левому краю штрафной и пробил — голкипер сыграл надежно.

Прошла еще минута и активизировавшийся Салах нарвался на фол Гросса в штрафной площади. Сам же Мохамед и реализовал назначенный пенальти — 0:1.

Гол раскрепостил "Ливерпуль". Команда Клоппа, наконец, получила пространство и смогла играть в более привычный для себя скоростной футбол. "Брайтон", с одной стороны, был вынужден раскрываться, а с другой, оказался под еще более серьезным давлением.

"Чайки" так и завершили матч, ни разу не пробив в створ ворот Алиссона. "Ливерпуль" же только по стечению обстоятельств не удвоил счет.

"Ливерпуль" одержал минимальную победу, причем единственный гол забил с пенальти, однако результат выглядит более чем справедливым. "Красные" ответили на два поражения подряд и могут с оптимизмом смотреть в будущее.

"Брайтон" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Брайтон, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 12.01.2019 19:55

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Последние комментарии:




  1. slash-lfc 12.01.2019 21:11 # slash-lfc
    12.01.2019 20:40 #
    bezviz

    Луизка опять гп

    Хз, но по моему очевидно что Луиз > Ван дик

    Источник: http://fapl.ru/posts/68055/?c=1#c6792432

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  2. mikkiynwa 12.01.2019 21:11 # mikkiynwa
    Ой, а там же супер топ ЦЗ Луиз и Рудигер между собой игрока пропустили....

    Ну что за топари!

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  3. spartan 12.01.2019 21:11 # spartan
    опять самый дорогой кипер в мире пропустил. Алиссон Титан канеш рядом с этими малышами

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  4. only--liverpool 12.01.2019 21:11 # only--liverpool
    ГОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО

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  5. lodi 12.01.2019 21:11 # lodi
    красивый гол,но по сути он ничего не меняет

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  6. rj1992 12.01.2019 21:11 # rj1992
    Все абсолютно все ссут на челчи

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  7. mikkiynwa 12.01.2019 21:10 # mikkiynwa
    ДА ЧТО ЖЕ ТАКОЕ.

    Кепа опять пропустил, ну господи.

    Не везёт так не везет!

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  8. fowler9 12.01.2019 21:10 # fowler9
    Кепа топ кипер, но не топ воротчик

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  9. pistolero-lfc 12.01.2019 21:06 # pistolero-lfc
    David Luiz ужасный защитник. Его даже с Рюдигером нельзя сравнивать.

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  10. mikkiynwa 12.01.2019 20:57 # mikkiynwa
    Ry-l

    Ты порвался))) играет щелще, этот в каждом комменте упоминает ЛФК.
    Ору

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  11. lodi 12.01.2019 20:56 # lodi
    интересный расклад.ливер с шити безусловные фавориты,бля но я скорей дам хер себе отрезать чем в шити верить.портовые,вот вам сука шанс,верю в вас,нам то и четвёрки пока хватит.

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  12. ry-l 12.01.2019 20:55 # ry-l
    Будь на месте Аспи Сцолах, последний уже тройное сальто сделал бы, изображая нечеловеческие муки.

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  13. ry-l 12.01.2019 20:49 # ry-l
    Норм тип а ля Ковачич:
    Почувствовав касание игрока продолжает играть.

    Чумазый террорист:
    Падает у лучших традициях Янга, требуя пенальти.

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  14. firmino9 12.01.2019 20:47 # firmino9
    Норм, пусть Касл проебывает, им ещё Сити дома принимать

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  15. don-antonio 12.01.2019 20:46 # don-antonio
    у меня будет праздник, когда алонсу к хуям сломают, заебал уже

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  16. silva77 12.01.2019 20:44 # silva77
    оррруууу даже не попал на второй камере
    https://ok.ru/video/1277141518950?fromTime=134

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  17. skychnie-oboi 12.01.2019 20:43 # skychnie-oboi
    Тут для Челси должна быть изи победка 4-1.

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  18. only--liverpool 12.01.2019 20:43 # only--liverpool
    Дебильчики все верят в Беню)))) Ну верьте верьте пока в чемпионшип не скатились))))))))))))))))))))))))

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  19. mikkiynwa 12.01.2019 20:41 # mikkiynwa
    Ливерпуль
    Сити
    Челси
    Шпроты

    Так будет

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  20. bezviz 12.01.2019 20:40 # bezviz
    Луизка опять гп

    Хз, но по моему очевидно что Луиз > Ван дик

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