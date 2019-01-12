"Ливерпуль" ответил на два поражения подряд победой над "Брайтоном"
Заработанный и реализованный Мохамедом Салахом пенальти позволил "Ливерпулю" одержать минимальную победу в гостях у "Брайтона", реабилитировавшись за два поражения подряд.
Наставник "чаек" Крис Хьютон вернулся к сильнейшему на данный момент сочетанию игроков после победы над "Борнмутом" в Кубке Англии. Среди тех, кто вышел с первых минут после передышки, оказались Льюис Данк, Паскаль Гросс и Гленн Мюррей.
Рулевой "красных" Юрген Клопп составил пару центральных защитников из Виргила Ван Дейка и Фабиньо. Выздоровевший Жоэль Матип начал матч в запасе, как и Джеймс Милнер.
С самого начала гости принялись безраздельно владеть мячом. Однако "Брайтон" не вжимался в свои ворота, не позволял взвинтить темп и не давал сопернику свободного пространства — но при этом и почти не атаковал.
Имея более чем троекратное преимущество во владении, "Ливерпуль" создал первый опасный момент только на 27-й минуте, когда Трент Александер-Арнольд навесил с правого фланга почти на линию вратарской, где Джердан Шакири неожиданно смог пробить без сопротивления головой — рядом со штангой.
Как ни странно, на 34-й минуте малыш Шакири еще раз попытался пробить головой, замыкая передачу с левого фланга, но его удар был заблокирован защитником.
Свой первый удар в створ "красные" нанесли только на 48-й минуте, когда Мохамед Салах, до сих пор незаметный, прорвался по левому краю штрафной и пробил — голкипер сыграл надежно.
Прошла еще минута и активизировавшийся Салах нарвался на фол Гросса в штрафной площади. Сам же Мохамед и реализовал назначенный пенальти — 0:1.
Гол раскрепостил "Ливерпуль". Команда Клоппа, наконец, получила пространство и смогла играть в более привычный для себя скоростной футбол. "Брайтон", с одной стороны, был вынужден раскрываться, а с другой, оказался под еще более серьезным давлением.
"Чайки" так и завершили матч, ни разу не пробив в створ ворот Алиссона. "Ливерпуль" же только по стечению обстоятельств не удвоил счет.
"Ливерпуль" одержал минимальную победу, причем единственный гол забил с пенальти, однако результат выглядит более чем справедливым. "Красные" ответили на два поражения подряд и могут с оптимизмом смотреть в будущее.
"Брайтон" — "Ливерпуль". Отчет о матче
12.01.2019 19:55
Просмотров: 3478
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Последние комментарии:
12.01.2019 20:40 #
bezviz
Луизка опять гп
Хз, но по моему очевидно что Луиз > Ван дик
Источник: http://fapl.ru/posts/68055/?c=1#c6792432
(ответить)
Ой, а там же супер топ ЦЗ Луиз и Рудигер между собой игрока пропустили....
Ну что за топари!
(ответить)
опять самый дорогой кипер в мире пропустил. Алиссон Титан канеш рядом с этими малышами
(ответить)
ГОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО
(ответить)
красивый гол,но по сути он ничего не меняет
(ответить)
Все абсолютно все ссут на челчи
(ответить)
ДА ЧТО ЖЕ ТАКОЕ.
Кепа опять пропустил, ну господи.
Не везёт так не везет!
(ответить)
Кепа топ кипер, но не топ воротчик
(ответить)
David Luiz ужасный защитник. Его даже с Рюдигером нельзя сравнивать.
(ответить)
Ry-l
Ты порвался))) играет щелще, этот в каждом комменте упоминает ЛФК.
Ору
(ответить)
интересный расклад.ливер с шити безусловные фавориты,бля но я скорей дам хер себе отрезать чем в шити верить.портовые,вот вам сука шанс,верю в вас,нам то и четвёрки пока хватит.
(ответить)
Будь на месте Аспи Сцолах, последний уже тройное сальто сделал бы, изображая нечеловеческие муки.
(ответить)
Норм тип а ля Ковачич:
Почувствовав касание игрока продолжает играть.
Чумазый террорист:
Падает у лучших традициях Янга, требуя пенальти.
(ответить)
Норм, пусть Касл проебывает, им ещё Сити дома принимать
(ответить)
у меня будет праздник, когда алонсу к хуям сломают, заебал уже
(ответить)
оррруууу даже не попал на второй камере
https://ok.ru/video/1277141518950?fromTime=134
(ответить)
Тут для Челси должна быть изи победка 4-1.
(ответить)
Дебильчики все верят в Беню)))) Ну верьте верьте пока в чемпионшип не скатились))))))))))))))))))))))))
(ответить)
Ливерпуль
Сити
Челси
Шпроты
Так будет
(ответить)
Луизка опять гп
Хз, но по моему очевидно что Луиз > Ван дик
(ответить)
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