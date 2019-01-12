Эмери: "Другие игроки заслуживали сыграть больше, чем Озил"
Наставник "Арсенала" Унаи Эмери объяснил, почему полузащитник Месут Озил не попал в заявку команды на матч против "Вест Хэма".
В последние недели Озил является редким гостем на футбольном поле — то в силу проблем со здоровьем, то в силу тактических соображений Эмери.
Свой последний матч Месут, зарабатывающий 350 тысяч в неделю, сыграл еще против "Брайтона" на Boxing Day. С тех пор немец отсутствовал с травмой колена и вернулся к полноценным тренировкам лишь на текущей неделе.
Тем не менее, Озил не попал в заявку на дерби, в котором "канониры" потерпели поражение 1:0 от "Вест Хэма". Эмери просто решил, что Месут не заслуживает даже места в запасе.
"Я лишь могу сказать, что на этой неделе он работал в обычном режиме. Но, как я уже говорил прежде, мы побеждали с ним, и мы проигрывали с ним. Сегодня я выбрал игроков, которые заслуживали сыграть в этом матче".
"Я решил, что эти игроки лучше всего подходят для этого матча. У нас было достаточно игроков, чтобы одержать победу сегодня и сыграть в свой футбол. У нас порядок с мастерством. Я выбрал тех, кто заслуживал сыграть", — цитирует Эмери The Independent.
12.01.2019 19:00
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Подписать чудака на 350к и не выпускать его, просто эпик фейл.
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Пошел ты нaxyй мyдила! Сколько можно всасывать всяким Саутгемптонам? О каком месте в топ-4 можно говорить с такой игрой?
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Пора тебе в Челси уходить.
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