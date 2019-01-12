Валенсия готовится покинуть "Юнайтед"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия готовится покинуть "Олд Траффорд" по окончании этого сезона.

Валенсия выступает за "красных дьяволов" после своего перехода из "Уигана" за 16 миллионов фунтов в 2009 году. За 10 лет в клубе Антонио выиграл два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии, два Кубка Лиги и Лигу Европы, а при Жозе Моуриньо был назначен капитаном команды.



Однако контракт 33-летнего эквадорца истекает уже в конце этого сезона, и, как утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, "Юнайтед" не планирует пользоваться своей опцией по автоматическому продлению сотрудничества с ветераном на 12 месяцев.



И хотя у "дьяволов" еще есть время до марта, чтобы передумать и активировать свою опцию, Валенсия уже смирился с тем, что у него нет будущего на "Олд Траффорд".



Более того, представители Антонио уже подыскивают другой клуб своему клиенту. Сообщается, что лагерь Валенсии контактирует с "Интером", причем на "Сан Сиро" предпочли бы подписать правого защитника уже в это трансферное окно.