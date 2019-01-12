"Арсенал" проиграл "Вест Хэму"

Деклан Райс Гол 19-летнего Деклана Райса с передачи Самира Насри в начале второго тайма обеспечил "Вест Хэму" победу над "Арсеналом" — 1:0.

Относительно ничьей 2:2 против "Брайтона" 10 дней назад в стартовом составе "молотобойцев" появились Марк Нобл, Самир Насри и Мичейл Антонио, заменив Педро Обианга, Роберта Снодграсса и Энди Кэрролла.

Главный тренер "канониров" Унаи Эмери выпустил тех же 11 игроков, что и на победный матч против "Фулхэма" 1 января (4:1). Месут Озил даже не попал в заявку.

Матч начался достаточно неторопливо, а первый опасный момент создали гости. Это Александр Лакасетт пытался пробить Лукаша Фабиански с близкого расстояния, но голкипер "Вест Хэма" сыграл надежно.

Игра была практически равной, с небольшими периодами повышенной активности то одной, то другой команды. На 32-й минуте Насри, оказавшись на подступах к штрафной площади, дождался подключения Фелипе Андерсона, который в касание пробил — рядом со штангой!

Во второй части первого тайма хозяева смотрелись чуть предпочтительнее, насобирав больше полумоментов — настоящих голевых шансов в игре не было.

Зато после перерыва счет был открыт уже на 48-й минуте, когда Насри внутри штрафной отдал короткий пас на Деклана Райса, а тот пробил в касание — 1:0.

Гол лишь воодушевил "молотобойцев", и на некоторое время они значительно прижали "Арсенал". Затем игра успокоилось, и "Вест Хэм" принялся уверенно контролировать игру — у "канониров" же ничего не клеилось.

В итоге хозяева без особых проблем довели дело до обеды. Гости же отметились лишь двумя голами из офсайда, но с игры ничего серьезного не создали.

"Арсенал" провел матч, о котором захочет поскорее забыть. Мануэль Пеллегрини, как он и обещал, старается заставить "Вест Хэм" играть как большая команда — сегодня "молотобойцы" справились с этим на отлично, но только победив своего соперника, но и переиграв.

"Вест Хэм" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Вест Хэм, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 12.01.2019 17:25

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Последние комментарии:




  1. farot 12.01.2019 19:05 # farot
    смотрите на это падение
    ахахаххахахахаххаха

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  2. akadam 12.01.2019 19:05 # akadam
    По центру пробьет.

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  3. skychnie-oboi 12.01.2019 19:05 # skychnie-oboi
    Месси...

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  4. rap-woiska 12.01.2019 19:05 # rap-woiska
    опять левая пенка, та шо ты будешь делать

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  5. bezviz 12.01.2019 19:05 # bezviz
    ожидаемо, клоп наротировал таки)

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  6. only--liverpool 12.01.2019 19:04 # only--liverpool
    Поехали дальше...

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  7. lexa-arsenal 12.01.2019 19:02 # lexa-arsenal
    12.01.2019 18:10 #
    ccchelsea

    >гендузи конечно подзае6ал немножко, пусть и талант

    Я один не могу понять, что в нём талантливого?

    (ответить)

    mikkiynwa 12.01.2019 18:12 #
    mikkiynwa

    Прическа.

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    Источник: http://fapl.ru/posts/68052/?c=1#c6792152


    Когда завидуешь из-за плеши на башке

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  8. sausage 12.01.2019 19:02 # sausage
    Ну всё, я так понимаю, главная причина безрезультатного отстойного 1 тайма, а может и матча, определена - всеми любимый и обожаемый кэп, который настолько крут, что и бремя раковой опухоли несёт с высоко поднятой головой. Осталось решить, кто этот матч вытащит.

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  9. slash-lfc 12.01.2019 19:00 # slash-lfc
    Комонеееееее.

    (ответить)

  10. lfcynwa 12.01.2019 18:59 # lfcynwa
    И кароч самое забавное, этих дуболомов можно раскрыть только если ковырнуть первый гол
    и вот как раз-таки с первым голом и дааааакуя проблем, из-за штрафной не пуляют, чайки тож не собираются атаковать, шара тож вряд ли залетит
    Короче надо ждать изменений от Клоппа в перерыве, эта схема не работает

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  11. lexa-arsenal 12.01.2019 18:58 # lexa-arsenal
    твоя мамка под фекиром, дошираков)

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  12. only--liverpool 12.01.2019 18:56 # only--liverpool
    Бля поссоны пью щас Heinekken в пидоропутинских баночках по 0,45 какая же это моча по сравнению с немецким, бельгийским и даже литовским пивасиком....

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  13. lexa-arsenal 12.01.2019 18:56 # lexa-arsenal
    Город: Ливерпуль

    Основан: 15 марта 1892

    О команде:

    Клуб чемпион, в конце сезона получает резиновый трофей.


    Источник: http://fapl.ru/teams/4/

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  14. akadam 12.01.2019 18:55 # akadam
    Пишут, МЮ хочет подписать Коутиньо...

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  15. spartan 12.01.2019 18:55 # spartan
    Хендерсон только пасы поперек и назад. Джеррард в таких матчах издалека пулял как Царь и решал исходы, а эта рептилия с кривыми ногами даже на удар не в состоянии сподобиться. Клопп даун конечно ставить пятку в основу из матча в матч, с огнём играет

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  16. pistolero-lfc 12.01.2019 18:54 # pistolero-lfc
    Пора уже нахуй отменять боксинг дэй. 9 матчей в декабре это слишком много

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  17. akadam 12.01.2019 18:54 # akadam
    Нужны дальние удары. Этих дуболомов не обвести нашим африканцам.

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  18. kos9k 12.01.2019 18:53 # kos9k
    эти уебки снова решили слить весь январь
    це пізда

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  19. pistolero-lfc 12.01.2019 18:52 # pistolero-lfc
    Локадия зверь какой-то. весь тайм насиловал наших защитников. Хендерсон немного паникует, заменить бы его.

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  20. mrjingles 12.01.2019 18:52 # mrjingles
    Клопп указал Милнеру на 3-ей минуте разорвать газон на разминочной площадке Брайтона ибо нехуй

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