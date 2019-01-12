"Арсенал" проиграл "Вест Хэму"

Гол 19-летнего Деклана Райса с передачи Самира Насри в начале второго тайма обеспечил "Вест Хэму" победу над "Арсеналом" — 1:0.

Относительно ничьей 2:2 против "Брайтона" 10 дней назад в стартовом составе "молотобойцев" появились Марк Нобл, Самир Насри и Мичейл Антонио, заменив Педро Обианга, Роберта Снодграсса и Энди Кэрролла.



Главный тренер "канониров" Унаи Эмери выпустил тех же 11 игроков, что и на победный матч против "Фулхэма" 1 января (4:1). Месут Озил даже не попал в заявку.



Матч начался достаточно неторопливо, а первый опасный момент создали гости. Это Александр Лакасетт пытался пробить Лукаша Фабиански с близкого расстояния, но голкипер "Вест Хэма" сыграл надежно.



Игра была практически равной, с небольшими периодами повышенной активности то одной, то другой команды. На 32-й минуте Насри, оказавшись на подступах к штрафной площади, дождался подключения Фелипе Андерсона, который в касание пробил — рядом со штангой!



Во второй части первого тайма хозяева смотрелись чуть предпочтительнее, насобирав больше полумоментов — настоящих голевых шансов в игре не было.



Зато после перерыва счет был открыт уже на 48-й минуте, когда Насри внутри штрафной отдал короткий пас на Деклана Райса, а тот пробил в касание — 1:0.



Гол лишь воодушевил "молотобойцев", и на некоторое время они значительно прижали "Арсенал". Затем игра успокоилось, и "Вест Хэм" принялся уверенно контролировать игру — у "канониров" же ничего не клеилось.



В итоге хозяева без особых проблем довели дело до обеды. Гости же отметились лишь двумя голами из офсайда, но с игры ничего серьезного не создали.



"Арсенал" провел матч, о котором захочет поскорее забыть. Мануэль Пеллегрини, как он и обещал, старается заставить "Вест Хэм" играть как большая команда — сегодня "молотобойцы" справились с этим на отлично, но только победив своего соперника, но и переиграв.



"Вест Хэм" — "Арсенал". Отчет о матче