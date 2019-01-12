"Арсенал" проиграл "Вест Хэму"
Гол 19-летнего Деклана Райса с передачи Самира Насри в начале второго тайма обеспечил "Вест Хэму" победу над "Арсеналом" — 1:0.
Относительно ничьей 2:2 против "Брайтона" 10 дней назад в стартовом составе "молотобойцев" появились Марк Нобл, Самир Насри и Мичейл Антонио, заменив Педро Обианга, Роберта Снодграсса и Энди Кэрролла.
Главный тренер "канониров" Унаи Эмери выпустил тех же 11 игроков, что и на победный матч против "Фулхэма" 1 января (4:1). Месут Озил даже не попал в заявку.
Матч начался достаточно неторопливо, а первый опасный момент создали гости. Это Александр Лакасетт пытался пробить Лукаша Фабиански с близкого расстояния, но голкипер "Вест Хэма" сыграл надежно.
Игра была практически равной, с небольшими периодами повышенной активности то одной, то другой команды. На 32-й минуте Насри, оказавшись на подступах к штрафной площади, дождался подключения Фелипе Андерсона, который в касание пробил — рядом со штангой!
Во второй части первого тайма хозяева смотрелись чуть предпочтительнее, насобирав больше полумоментов — настоящих голевых шансов в игре не было.
Зато после перерыва счет был открыт уже на 48-й минуте, когда Насри внутри штрафной отдал короткий пас на Деклана Райса, а тот пробил в касание — 1:0.
Гол лишь воодушевил "молотобойцев", и на некоторое время они значительно прижали "Арсенал". Затем игра успокоилось, и "Вест Хэм" принялся уверенно контролировать игру — у "канониров" же ничего не клеилось.
В итоге хозяева без особых проблем довели дело до обеды. Гости же отметились лишь двумя голами из офсайда, но с игры ничего серьезного не создали.
"Арсенал" провел матч, о котором захочет поскорее забыть. Мануэль Пеллегрини, как он и обещал, старается заставить "Вест Хэм" играть как большая команда — сегодня "молотобойцы" справились с этим на отлично, но только победив своего соперника, но и переиграв.
"Вест Хэм" — "Арсенал". Отчет о матче
12.01.2019 17:25
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Последние комментарии:
смотрите на это падение
ахахаххахахахаххаха
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По центру пробьет.
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Месси...
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опять левая пенка, та шо ты будешь делать
(ответить)
ожидаемо, клоп наротировал таки)
(ответить)
Поехали дальше...
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12.01.2019 18:10 #
ccchelsea
>гендузи конечно подзае6ал немножко, пусть и талант
Я один не могу понять, что в нём талантливого?
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mikkiynwa 12.01.2019 18:12 #
mikkiynwa
Прическа.
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Источник: http://fapl.ru/posts/68052/?c=1#c6792152
Когда завидуешь из-за плеши на башке
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Ну всё, я так понимаю, главная причина безрезультатного отстойного 1 тайма, а может и матча, определена - всеми любимый и обожаемый кэп, который настолько крут, что и бремя раковой опухоли несёт с высоко поднятой головой. Осталось решить, кто этот матч вытащит.
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Комонеееееее.
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И кароч самое забавное, этих дуболомов можно раскрыть только если ковырнуть первый гол
и вот как раз-таки с первым голом и дааааакуя проблем, из-за штрафной не пуляют, чайки тож не собираются атаковать, шара тож вряд ли залетит
Короче надо ждать изменений от Клоппа в перерыве, эта схема не работает
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твоя мамка под фекиром, дошираков)
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Бля поссоны пью щас Heinekken в пидоропутинских баночках по 0,45 какая же это моча по сравнению с немецким, бельгийским и даже литовским пивасиком....
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Город: Ливерпуль
Основан: 15 марта 1892
О команде:
Клуб чемпион, в конце сезона получает резиновый трофей.
Источник: http://fapl.ru/teams/4/
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Пишут, МЮ хочет подписать Коутиньо...
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Хендерсон только пасы поперек и назад. Джеррард в таких матчах издалека пулял как Царь и решал исходы, а эта рептилия с кривыми ногами даже на удар не в состоянии сподобиться. Клопп даун конечно ставить пятку в основу из матча в матч, с огнём играет
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Пора уже нахуй отменять боксинг дэй. 9 матчей в декабре это слишком много
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Нужны дальние удары. Этих дуболомов не обвести нашим африканцам.
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эти уебки снова решили слить весь январь
це пізда
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Локадия зверь какой-то. весь тайм насиловал наших защитников. Хендерсон немного паникует, заменить бы его.
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Клопп указал Милнеру на 3-ей минуте разорвать газон на разминочной площадке Брайтона ибо нехуй
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