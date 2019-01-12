Сарри допускает уход Мораты из "Челси" в январе
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри подтвердил, что нападающий Альваро Мората может покинуть "Стэмфорд Бридж" в зимнее трансферное окно.
В этом сезоне Премьер-Лиги Мората и его конкурент по позиции Оливье Жиру забили на двоих всего шесть голов, что совершенно не устраивает Сарри. Маурицио демонстрирует это в последние недели, используя Эдена Азара в качестве "ложной девятки".
Также известно, что на этой неделе в Лондоне побывал брат и агент нападающего "Милана" Гонсало Игуаина. Если "синие" все-таки обзаведутся забивным форвардом в январе, то именно Мората уступит ему свое место.
"Конечно, нам нужно забивать больше. Нам нужно решить эту проблему. В последнем матче (против "Тоттенхэма") мы играли очень хорошо, без провалов. С физической точки зрения, мы отлично провели весь матч, но мы не забили. Этому требуется решение".
"Конечно, если Альваро уйдет в другой клуб, нам потребуется замена, но в данный момент он здесь и должен думать только об игре в футбол. Сейчас около 300 игроков как-то связаны с трансферным рынком, и все они должны думать только о своем следующем матче, иначе ты не сможешь играть", — цитирует Сарри Goal.
12.01.2019 17:00
Просмотров: 1129
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Сказал Сарри потягивая петруху черного, а потом задохнулся нахуй
(ответить)
Если Азара продадим, то вообще летом будет другая команда
(ответить)
Хвала Кришне!
(ответить)
Да ну.. Это лишнее
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий