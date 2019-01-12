Сарри допускает уход Мораты из "Челси" в январе

Альваро Мората и Маурицио Сарри Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри подтвердил, что нападающий Альваро Мората может покинуть "Стэмфорд Бридж" в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне Премьер-Лиги Мората и его конкурент по позиции Оливье Жиру забили на двоих всего шесть голов, что совершенно не устраивает Сарри. Маурицио демонстрирует это в последние недели, используя Эдена Азара в качестве "ложной девятки".

Также известно, что на этой неделе в Лондоне побывал брат и агент нападающего "Милана" Гонсало Игуаина. Если "синие" все-таки обзаведутся забивным форвардом в январе, то именно Мората уступит ему свое место.

"Конечно, нам нужно забивать больше. Нам нужно решить эту проблему. В последнем матче (против "Тоттенхэма") мы играли очень хорошо, без провалов. С физической точки зрения, мы отлично провели весь матч, но мы не забили. Этому требуется решение".

"Конечно, если Альваро уйдет в другой клуб, нам потребуется замена, но в данный момент он здесь и должен думать только об игре в футбол. Сейчас около 300 игроков как-то связаны с трансферным рынком, и все они должны думать только о своем следующем матче, иначе ты не сможешь играть", — цитирует Сарри Goal.


Метки Мората, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.01.2019 17:00

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Последние комментарии:




  1. mrjingles 12.01.2019 18:50 # mrjingles
    Сказал Сарри потягивая петруху черного, а потом задохнулся нахуй

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  2. johnny1905 12.01.2019 17:31 # johnny1905
    Если Азара продадим, то вообще летом будет другая команда

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  3. sellman 12.01.2019 17:26 # sellman
    Хвала Кришне!

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  4. electric 12.01.2019 17:02 # electric
    Да ну.. Это лишнее

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