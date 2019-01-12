Сарри допускает уход Мораты из "Челси" в январе

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри подтвердил, что нападающий Альваро Мората может покинуть "Стэмфорд Бридж" в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне Премьер-Лиги Мората и его конкурент по позиции Оливье Жиру забили на двоих всего шесть голов, что совершенно не устраивает Сарри. Маурицио демонстрирует это в последние недели, используя Эдена Азара в качестве "ложной девятки".



Также известно, что на этой неделе в Лондоне побывал брат и агент нападающего "Милана" Гонсало Игуаина. Если "синие" все-таки обзаведутся забивным форвардом в январе, то именно Мората уступит ему свое место.



"Конечно, нам нужно забивать больше. Нам нужно решить эту проблему. В последнем матче (против "Тоттенхэма") мы играли очень хорошо, без провалов. С физической точки зрения, мы отлично провели весь матч, но мы не забили. Этому требуется решение".



"Конечно, если Альваро уйдет в другой клуб, нам потребуется замена, но в данный момент он здесь и должен думать только об игре в футбол. Сейчас около 300 игроков как-то связаны с трансферным рынком, и все они должны думать только о своем следующем матче, иначе ты не сможешь играть", — цитирует Сарри Goal.