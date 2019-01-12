Мольде" ждет Сульшера обратно в мае

Управляющий директор "Мольде" Эйстейн Нирланд заявил, что его клуб рассчитывает на возвращение Оле Гуннара Сульшера из "Манчестер Юнайтед" через четыре месяца.

Вернувшись в "Юнайтед", где он выступал игроком и тренировал резерв, Сульшер молниеносно преобразил команду, и та выиграла пять матчей из пяти, демонстрируя зрелищный атакующий футбол.



И хотя пока 45-летний норвежец не столкнулся с серьезными испытаниями, уже сейчас слышны призывы заключить с ним постоянный контракт. Однако в "Молье" ожидают, что "красные дьяволы" сдержат слово и вернут Сульшера по окончании сезона — никакой другой договоренности между клубами нет.



"Наша сделка с "Юнайтед" рассчитана до 12 мая. Это наш план A и и план B. У нас нет плана C. Мы договаривались с "Юнайтед" лишь на этот период — с января по май. Ничего кроме. Поэтому я придерживаюсь этого плана".



"Думаю, Оле вернется в мае. Таково мое мнение", — сообщил Нирланд Daily Mail.