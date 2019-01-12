Мане хочет добиться "чего-нибудь особенного" в этом сезоне

Нападающий "Ливерпуль" Садио Мане заявил, что в этом сезоне его команда хочет добиться чего-нибудь особенного.

Мане сыграл важную роль в том, что "красные", даже несмотря на недавнее поражение от "Манчестер Сити", единолично возглавляют Премьер-Лигу. Садио принял участие в каждом из 21 матче, за исключением двух, забив восемь голов. Теперь сенегалец хочет увенчать прогресс "Ливерпуля" титулом.



"Мы прогрессируем абсолютно в каждом сезоне, и это позитивный знак для нас. Поэтому-то мы так упорно тренируемся каждый день, стремясь узнать новое и стать еще лучше. Это позитивно, и теперь мы хотим добиться чего-нибудь особенного с клубом".



"В данный момент мы во главе лиги. В этом сезоне предстоит сделать еще столь многое, но пока все в наших руках. Мы двигаемся матч за матчем, не подвергая самих себя давлению, потому что мы и так знаем, что давление велико".



"Мы очень расслаблены, и мы собираемся продолжать в том же духе до конца сезона. Мы полны уверенности, потому что наши дела идут хорошо, даже несмотря на поражение от "Манчестер Сити".



В футболе может случиться всякое — мы не первые и не последние проиграли матч, и нам лишь важно отреагировать. Реакция — важнее всего", — сообщил Sky Sports.