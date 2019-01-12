Мане хочет добиться "чего-нибудь особенного" в этом сезоне

Садио Мане Нападающий "Ливерпуль" Садио Мане заявил, что в этом сезоне его команда хочет добиться чего-нибудь особенного.

Мане сыграл важную роль в том, что "красные", даже несмотря на недавнее поражение от "Манчестер Сити", единолично возглавляют Премьер-Лигу. Садио принял участие в каждом из 21 матче, за исключением двух, забив восемь голов. Теперь сенегалец хочет увенчать прогресс "Ливерпуля" титулом.

"Мы прогрессируем абсолютно в каждом сезоне, и это позитивный знак для нас. Поэтому-то мы так упорно тренируемся каждый день, стремясь узнать новое и стать еще лучше. Это позитивно, и теперь мы хотим добиться чего-нибудь особенного с клубом".

"В данный момент мы во главе лиги. В этом сезоне предстоит сделать еще столь многое, но пока все в наших руках. Мы двигаемся матч за матчем, не подвергая самих себя давлению, потому что мы и так знаем, что давление велико".

"Мы очень расслаблены, и мы собираемся продолжать в том же духе до конца сезона. Мы полны уверенности, потому что наши дела идут хорошо, даже несмотря на поражение от "Манчестер Сити".

В футболе может случиться всякое — мы не первые и не последние проиграли матч, и нам лишь важно отреагировать. Реакция — важнее всего", — сообщил Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Мане

Автор mihajlo   

Дата 12.01.2019 15:00

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  1. kukuruzzo 12.01.2019 16:26 # kukuruzzo
    *обосанного

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  2. carrick-16 12.01.2019 16:07 # carrick-16
    Так уж и быть, финишируют выше Ман Юнайтед

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  3. machete147703 12.01.2019 15:50 # machete147703
    Пожалуйста по больше его фото! Что бы кто-то захлебнулся своей желчью! Гыыыыыыы

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  4. vladvlad123 12.01.2019 15:29 # vladvlad123
    Серебро апл

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  5. jesus33 12.01.2019 15:06 # jesus33
    Какой же мерзкий череп и лицо. Аж смотреть противно.
    Администрация, пожалуйста поменьше фотографий этого говноеда.Пользователь получил предупреждение

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  6. only--liverpool 12.01.2019 15:03 # only--liverpool
    КОРОЛИ НА ТРОНЕ

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