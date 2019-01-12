Гвардиола: "Вулверхэмптон" невероятно хорош"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что игра "Вулверхэмптона" производит на него большое впечатление.

Выиграв Чемпионшип в прошлом сезоне, "волки" совершенно не затерялись и в высшем дивизионе. Команда Нуну Эшпириту Санту уже несколько раз обратился на себя внимание, в том числе отобрав очки у "Сити" в августе (1:1) и выбив "Ливерпуль" из Кубка Англии в минувший понедельник (2:1).



В преддверии вынесенного на вечер понедельника матча Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" Гвардиола выразил свое восхищение соперником, также перечислив сильные стороны "волков".



"Мы убедились, насколько они хороши, еще когда сыграли с ними в кубке в прошлом сезоне и снова — в начале этого сезона. Они сильны физически, хороши при стандартах, обладают невероятными игроками для контратак, причем они контратакуют не вдвоем или втроем, а вчетвером или впятером".



"А когда они устали, то могут выпустить пару новых игроков, чтобы продолжать делать это. Они глубоко обороняются, но быстро переключаются из защиты в атаку. Они контролируют многие зоны, а благодаря Невешу и Моутиньо могут бить из-за пределов штрафной. Поэтому они выступают невероятно хорошо", — цитирует Гвардиолу Goal.