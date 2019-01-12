Почеттино: "Договариваться с Леви легко!"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино опроверг расхожее мнение о том, что с президентом его клуба Даниэлем Леви сложно договариваться.

В свое время о тяжести ведения переговоров с Леви высказывался даже экс-рулевой "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон. Даниэль всегда пытался получить максимальную цену за своих игроков.



В конце прошлого сезона Почеттино заключил со "шпорами" новый контракт стоимостью 8.5 миллионов фунтов в год, причем насчет этой сделки договаривался с Леви лично, поскольку не имеет агента. По словам Маурисио, вести диалог с Даниэлем было легко.



"Для меня все было совершенно наоборот, нежели об этом говорят. Если и есть какой-то один человек, с которым я хочу иметь общие дела, то это Даниэль".



"Исторически другие тренеры ставили себя в оппозицию к Даниэлю, они всегда сражались с ним. Думаю, я, возможно, единственный, у кого хорошие отношения с ним".



"Переговоры не были сложными. Думаю, для него они даже были сложнее, чем для меня. Сложнее по той причине, что я являюсь главным тренером, и он не может огорчать меня. Когда вы общаетесь насчет продления контракта или увеличения моей зарплаты, нужно быть осторожным".



"Когда есть агенты, ты можешь разговаривать очень открыто и просить что угодно — агенты все уладят. Но когда ты напрямую общаешься со своим главным тренером, ты должен быть осторожен, потому что одно слово может изменить процесс переговоров или твой настрой. Для него это было в новинку, и разговор со мной каждый раз давался ему тяжело", — цитирует Почеттино Goal.