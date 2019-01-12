Насри: "Не испытываю к "Арсеналу" ничего, кроме любви"

Полузащитник "Вест Хэма" Самир Насри признался, что предвкушает противостояние с "Арсеналом" — клубом, который он любит.

Завершив отбывать свою 18-месячную дисквалификацию, Насри заключил краткосрочный контракт с "молотобойцами". В прошлый уикенд Самир дебютировал за свой новый клуб, приняв участие в матче Кубка Англии против "Бирмингема".



В эту субботу Насри сможет дебютировать за "Вест Хэм" и в Премьер-Лиге, причем "молотобойцам" предстоит сыграть против бывшего клуба Самира. Дерби с "Арсеналом" вызывает у 31-летнего француза особые чувства.



"Я предвкушаю этот матч, потому что, надеюсь, он станет моим первым в Премьер-Лиге после возвращения. Я был в заявке на матч против "Брайтона", но так и не вышел на поле, поэтому было бы приятно сыграть в субботу".



"В прошлом у меня, возможно, и были некоторые разногласия с фанатами "Арсенала", но я не испытываю ничего, кроме любви, к этому клубу, потому что я провел там три удивительных года. Прежде я говорил кое-какие вещи насчет "Арсенала", но лишь потому, что отношение фанатов причиняло мне боль. И все-таки я испытываю лишь любовь к "Арсеналу", — сообщил Насри Sky Sports.