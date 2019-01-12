Клопп отказывается паниковать

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не видит повода для паники после двух поражений подряд.

В минувший понедельник "красные" стартовали в Кубке Англии и сразу же покинули турнир, проиграв экспериментальным составом "Вулверхэмптону" со счетом 2:1. А в предшествовавшем этому поражению матчу подопечные Клоппа были биты "Манчестер Сити" (2:1), упустив возможность оторваться от своего основного конкурента в Премьер-Лиге на 10 очков.



Однако Клопп отказывается считать два этих поражения намеком на то, что "Ливерпуль" дрогнул и может поддаться панике. Юрген убежден, что его команда по-прежнему имеет все шансы на завоевание титула.



"Если мы говорим о матче против "Манчестер Сити", то какова была разница между голом и не голом? 11 миллиметров? В любом случае, немного".



"Забей мы тот гол, и результат мог бы другим, более приятным для нас. Затем мы отправились к "волкам", и я сделал девять изменений в составе. Это я произвел эти изменения, а не парни, так что это вопрос больше ко мне, чем к команде. Но все по-прежнему выглядит очень благоприятно для нас".



"Допустим, у нас было бы на одно очко больше, чем у "Сити", и мы отправились бы туда и добились победы. Тогда мы имели бы четыре очка отрыва, как и сейчас. Это я и имею ввиду, когда говорю, что все хорошо", — цитирует Клоппа Daily Mirror.