Клопп отказывается паниковать
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не видит повода для паники после двух поражений подряд.
В минувший понедельник "красные" стартовали в Кубке Англии и сразу же покинули турнир, проиграв экспериментальным составом "Вулверхэмптону" со счетом 2:1. А в предшествовавшем этому поражению матчу подопечные Клоппа были биты "Манчестер Сити" (2:1), упустив возможность оторваться от своего основного конкурента в Премьер-Лиге на 10 очков.
Однако Клопп отказывается считать два этих поражения намеком на то, что "Ливерпуль" дрогнул и может поддаться панике. Юрген убежден, что его команда по-прежнему имеет все шансы на завоевание титула.
"Если мы говорим о матче против "Манчестер Сити", то какова была разница между голом и не голом? 11 миллиметров? В любом случае, немного".
"Забей мы тот гол, и результат мог бы другим, более приятным для нас. Затем мы отправились к "волкам", и я сделал девять изменений в составе. Это я произвел эти изменения, а не парни, так что это вопрос больше ко мне, чем к команде. Но все по-прежнему выглядит очень благоприятно для нас".
"Допустим, у нас было бы на одно очко больше, чем у "Сити", и мы отправились бы туда и добились победы. Тогда мы имели бы четыре очка отрыва, как и сейчас. Это я и имею ввиду, когда говорю, что все хорошо", — цитирует Клоппа Daily Mirror.
12.01.2019 11:00
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Прикольно полыхает у ситявых даунов))). Все два с половиной глора отписались, ща еще с феков добавят свои высеры.
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А так, если бы наш п*здюк Маарез не промазал пенальти, при этом отобрав мяч у Жезуса, спокойно выиграли бы в первом матче у портовых на их стадионе. Вообще вопросов не было бы...
Короче, оторвать тоненькие ножки Маареза! Я за гуманность, можно не добивать, пусть живет, но без ножек. Тушу выслать домой к родным.
C'mon City!
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Все, дрогнул Клопп, говорит что не паникует а зачем тогда новость? Нет смысла что то говорить прессе о панике если все хорошо!
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Паникер..))
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Если бы да кобы, да во рту росли грибы бебебе. До сих пор бомбит у сосовзеров от всоса на Этихаде. Трава, погода, горло, очко ...все что нужно знать про то как колбасники горят))) Клоппу просто нужно хорошо держать свою страпон-бутылку. Удачи сосуны!
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Пеликаны Паника!
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