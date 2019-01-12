Почеттино рад, что Фергюсон снова в деле

Сэр Алекс Фергюсон и Маурисио Почеттино Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рад, что сэр Алекс Фергюсон снова принимает активное участие в деятельности "Манчестер Юнайтед".

Как известно, сэр Алекс лично посетил последний матч Жозе Моуриньо на тренерском мостике "красных дьяволов" в середине декабря. Тогда "Юнайтед" проиграл "Ливерпулю", и уже через пару дней португальцу было указано на дверь.

Согласно слухам, с того момента Фергюсон вернулся к активной деятельности, которая, правда, носит неофициальный характер. Шотландец сыграл ключевую роль в назначении Оле Гуннара Сульшера, к которому он приставил своего бывшего ассистента Майка Фелана.

Кроме того, Фергюсон минимум однажды посетил тренировку "Юнайтед", а Сульшер честно признался, что поддерживает контакт и прислушивается к советам легенды клуба. Почеттино только раз этому.

"Это великолепные новости, потому что он — это и есть футбол, сэр Алекс олицетворяет футбол. Ему самому очень важно участвовать в процессе".

"Да, я направлял ему свои лучшие пожелания, когда он был болен. Я не могу скрывать свое восхищение и свои отношения с ним. Он один из тех людей, которыми я восхищаюсь больше всего, он вдохновляет меня".

"Мы очень хорошо пообедали вместе в Лондоне (в 2016 году), и с тех пор мы поддерживаем хорошие отношения. Мы оба живем футболом".

"Придал ли Фергюсон дополнительную энергию "Юнайтед"? Он лучший тренер в истории футбола. Когда наблюдаешь его каждый день, это чрезвычайно важно. Он энциклопедия футбола", — цитирует Почеттино Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Почеттино, Тоттенхэм, Фергюсон

Автор mihajlo   

Дата 12.01.2019 10:10

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Последние комментарии:




  1. radik86radik 12.01.2019 11:15 # radik86radik
    САФу бы здоровье поберечь. Футбол это всегда нервы.

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  2. dom1no 12.01.2019 11:01 # dom1no
    Блеа, плачу, как мило

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