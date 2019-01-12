Почеттино рад, что Фергюсон снова в деле

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рад, что сэр Алекс Фергюсон снова принимает активное участие в деятельности "Манчестер Юнайтед".

Как известно, сэр Алекс лично посетил последний матч Жозе Моуриньо на тренерском мостике "красных дьяволов" в середине декабря. Тогда "Юнайтед" проиграл "Ливерпулю", и уже через пару дней португальцу было указано на дверь.



Согласно слухам, с того момента Фергюсон вернулся к активной деятельности, которая, правда, носит неофициальный характер. Шотландец сыграл ключевую роль в назначении Оле Гуннара Сульшера, к которому он приставил своего бывшего ассистента Майка Фелана.



Кроме того, Фергюсон минимум однажды посетил тренировку "Юнайтед", а Сульшер честно признался, что поддерживает контакт и прислушивается к советам легенды клуба. Почеттино только раз этому.



"Это великолепные новости, потому что он — это и есть футбол, сэр Алекс олицетворяет футбол. Ему самому очень важно участвовать в процессе".



"Да, я направлял ему свои лучшие пожелания, когда он был болен. Я не могу скрывать свое восхищение и свои отношения с ним. Он один из тех людей, которыми я восхищаюсь больше всего, он вдохновляет меня".



"Мы очень хорошо пообедали вместе в Лондоне (в 2016 году), и с тех пор мы поддерживаем хорошие отношения. Мы оба живем футболом".



"Придал ли Фергюсон дополнительную энергию "Юнайтед"? Он лучший тренер в истории футбола. Когда наблюдаешь его каждый день, это чрезвычайно важно. Он энциклопедия футбола", — цитирует Почеттино Sky Sports.