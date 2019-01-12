Сульшер: "Рэшфорд способен достичь уровня Кейна"

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что его нападающий Маркус Рэшфорд способен выйти на уровень Харри Кейна из "Тоттенхэма".

Согласно слухам, во время тренировочного сбора в Дубае на этой неделе Сульшер лично сообщил Рэшфорду, что тот теперь сместил Ромелу Лукаку в роли основного центрального нападающего "красных дьяволов".



Эту догадку должен подтвердить матч Премьер-Лиги против "шпор" в воскресенье. В преддверии выезда на "Уэмбли" Оле Гуннар заявил, что Маркус должен взять за ориентир своего партнера по сборной Англии.



"Маркус способен стать нападающим самого, самого высокого уровня. Мы можем сколько угодно говорить о Харри Кейне и его классе, но я уверен, что Маркус обладает потенциалом, чтобы достичь этого уровня".



"У Маркуса есть устрашающая скорость, теперь он сильнее физически и может лучше цепляться за мяч. Он стал отличным связующим игроком. С ним очень интересно работать", — цитирует Сульшера Sky Sports.