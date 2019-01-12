22-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу 12 января семью поединками стартует 22-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ВЕСТ ХЭМ — АРСЕНАЛ 15:30 Онлайн трансляция



С начала сезона каждая из команд лишь три раза сохранила свои ворота на замке. Занимая 10-е место в Премьер-Лиге, "Вест Хэм" пропустил на один гол больше, чем "Арсенал", пытающийся ворваться в топ-4. В последние недели игра тех и других весьма нестабильна, не позволяя подняться выше в таблице. "Канониры" ни разу не уступили в 11 последних выездах к "молотобойцам" с учетом всех соревнований, одержав восемь побед.



За "Вест Хэм" в Премьер-Лиге дебютирует полузащитник Самир Насри. Участие в матче Марко Арнаутовича под вопросом из-за конфликта на фоне поступившего из Китая предложения. Фабиан Бальбуэна пропустит до двух месяцев после операции на колене.



Из лазарета "Арсенала" возвращаются Лоран Косьелни, Константинос Мавропанос, Шкодран Мустафи, Эктор Белллерин, Начо Монреаль и Месут Озил.



ЛЕСТЕР — САУТГЕМПТОН 18:00



Важный матч для обеих команд — но по разным причинам. "Саутгемптон" после некоторого всплеска из-за смены главного тренера вернулся в зону вылета и отчаянно нуждается в очках. "Лестер" может быть относительно спокоен за свою прописку в дивизионе, однако недавнее поражение от скромного "Ньюпорта" в Кубке Англии только усугубило положение главного тренера "лис" Клода Пюэля. Все три последних встречи соперников на "Кинг Пауэр" с учетом всех соревнований завершились 0:0.



"Лестер" досрочно вернул из аренды вингера Харви Барнса. Джонни Эванс сломал палец стопы.



"Саутгемптон" будет лишен трех нападающих — к травмированным Данни Ингсу и Майклу Обафеми добавился дисквалифицированный Чарли Остин. Также отбывает свое наказание Пьер-Эмиль Хейбьерг. У Райана Бертрана проблемы со спиной, Майя Йошида уехал в сборную Японии.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — УОТФОРД 18:00



"Уотфорд" забивает голы так же свободно, как и их пропускает, поэтому ничья 3:3 с "Борнмутом" в предыдущем туре стала отличной характеристикой тому, как команда Хави Грасии проводит этот сезон. Дела "Кристал Пэлас", наконец, пошли в гору — победы над крепкими "Лестером", "Манчестер Сити", и "Вулверхэмптоном" в пяти последних матчах. Если "орлы" выиграют снова, то могут отдалиться от зоны вылета уже на девять очков. "Пэлас" одержал две победы в двух последних домашних встречах с "шершнями" в рамках Премьер-Лиги.



Нападающий Кристиан Бентеке залечил колено и может сыграть свой первый матч за "Пэлас" с 1 сентября. Пап Суаре пропустит два месяца с вывихом плеча.



Посл травм возобновили тренировки с "Уотфордом" Кристиан Кабаселе и Андре Грей. В лазарете остается только Себастьян Предль.



КАРДИФФ — ХАДДЕРСФИЛД 18:00



Может показаться удивительными, что "Кардифф" находится за пределами зоны вылета, ведя в счете в этом сезоне только 93 минуты. "Ласточки" были бы счастливы очередному победному мячу в концовке в этом настоящем матче "за шесть очков". "Хаддерсфилд" просто ужасен, потерпев восемь поражений подряд в Премьер-Лиге и находясь уже в восьми баллах от спасительного места. В 10 последних встречах соперников во всех соревнованиях "терьеры" ни разу не выиграли, потерпев семь поражений.



"Кардифф" будет лишен Данни Уорда, Кадима Харриса и Кеннета Зохоре.



За "Хаддерсфилд" дебютирует в Премьер-Лиге арендованный у "Пэлас" полузащитник Джейсон Панчеон. Кристофер Шиндлер возвращается после дисквалификации. Томми Смит, Аарон Муй, Данн Уильямс и Абдельхамид Сабири играть пока не готовы.



БЕРНЛИ — ФУЛХЭМ 18:00



Стоило Тому Хитону вернуться в ворота "Бернли", как дела команды пошли в гору. Сейчас "бордовые" надеются одержать свою третью победу подряд в Премьер-Лиге. "Фулхэм" прибудет на "Терф Мур", ни разу в этом сезоне не выиграв за пределами своего стадиона. "Дачники" — худшая выездная команда дивизиона, только два набранных очка в 11 матчах. "Бернли" не знает поражений уже в 29 домашних встречах с "Фулхэмом" с учетом всех соревнований, включая 24 победы.



"Бернли" предстоит оценить состояние Мэтта Лоутона, Фила Бардсли и Йохана Берг Гудмундссона. Аарон Леннон травмирован, а Робби Брэйди дисквалифицирован.



"Фулхэм" будет лишен защитника Алфи Моусона, которого беспокоит колено.



БРАЙТОН — ЛИВЕРПУЛЬ 18:00 Онлайн трансляция



Проиграв "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге, затем "Ливерпуль" вылетел от рук "Вулверхэмптона" из Кубка Англии. Конечно, это были совершенно разные матчи, при разных обстоятельствах, но третье поражение кряду оказалось бы деструктивно для "красных". Ранее в этом сезоне "Брайтон" уже доказал, что может быть серьезной помехой большим командам у себя дома, отбирая очки у "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала". Тем не менее, "чайки" проиграли все шесть последних встреч с "Ливерпулем" во всех соревнованиях.



Защитник "Брайтона" Бернарду угодил в лазарет с травмой задней поверхности бедра. Там же остаются Мэтт Райан, Алиреза Джаханбакш и Хосе Искьердо.



В центр обороны "Ливерпуля" вернется Виргил Ван Дейк, получивший передышку в кубковом матче с "волками", но насчет его партнера ясности пока нет. Джо Гомес и Деян Ловрен травмированы, Жоэль Матип едва возобновил тренировки. Джордан Хендерсон под вопросом.



ЧЕЛСИ — НЬЮКАСЛ 20:30 Онлайн трансляция



"Челси" находится в относительно неважной форме после победы над "Манчестер Сити" в декабре, а посреди этой неделе проиграл первый полуфинальный матч Кубка Лиги против "Тоттенхэма". Проблемы соперника кажутся "Ньюкаслу" цветочками — у подопечных Рафаэля Бенитеса только одна победа в восьми последних поединках Премьер-Лиги, причем одержана она была против обитающего на дне "Хаддерсфилда". "Синие" выиграли все шесть последних домашних встреч с "сороками" во всех соревнованиях.



Нападающий "Челси" Альваро Мората под вопросом из-за проблем с задней поверхности бедра. Сеск Фабрегас покинул клуб и теперь будет выступать за "Монако". Рубен Лофтус-Чик восстанавливается после травмы спины.



Вингер Кенеди не сыграет за "Ньюкасл" из-за условий своей аренды. Карл Дарлоу, Пол Дамметт и Джонджо Шелви травмированы, но Федерико Фернандес и Киран Кларк уже в строю.