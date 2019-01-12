Сарри против появления VAR в Премьер-Лиге

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри не хочет, чтобы система VAR появилась в Премьер-Лиге со следующего сезона.

С некоторым запозданием, но английский высший дивизион все-таки решил последовать за другими ведущими европейскими лигами и внедрить систему видеопомощи рефери. Это произойдет со следующего сезона.



Сарри приходилось иметь дело с VAR, еще возглавляя "Наполи" в Серии А. В очередной раз Маурицио столкнулся с этой технологией в минувший вторник, когда спорный гол Харри Кейна обеспечил "Тоттенхэму" минимальную победу над "синими" в первом полуфинальном матче Кубка Лиги.



Решение засчитать гол Кейна рефери Майкл Оливер принял после совета из видеостудии от Криса Каваны, который будет обслуживать матч "Челси" против "Ньюкасла" в субботу вечером. В преддверии этой роковой встречи Сарри объяснил, в чем проблема VAR.



"Проблема не в рефери. Проблема, на мой взгляд, в том, что они не готовы использовать VAR. Лайнсмен перестал бежать в том эпизоде, а для игрока это сигнал о том, что был офсайд. Но это нормально. Они впервые используют эту систему, поэтому им нужно привыкнуть к ней".



"Мне не нравится система видеопомощи, таково мое мнение. Мы рискуем атмосферой на стадионе. Ты забиваешь гол, но вынужден ждать 30 секунд, чтобы отпраздновать. Это негативно влияет на атмосферу на стадионе".



"Я привык играть с этой системой, потому что мы использовали ее в Италии, еще три года назад. Я не знаю, что сказать".



"Как VAR проявила себя на Чемпионате Мира? Я не видел ничего с Чемпионата Мира, ни матча. Мне не нравятся сборные — там тебе ничему не научиться. Это нормальная позиция. Каждый тренер думает, как и я, просто необычно говорить об этом вслух", — цитирует Сарри Sky Sports.