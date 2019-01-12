Клайн: "Я не пытался обидеть "Кардифф"

Защитник "Борнмута" Натаниэль Клайн признался, что не пытался обидеть кого-либо, отклонив вариант с "Кардиффом".

На прошлой неделе главный тренер "Кардиффа" Нил Уорнок назвал "позорным" поведение "Ливерпуля" и Клайна, которые держали его в ожидании, параллельно договариваясь с "Борнмутом".



В преддверии своего дебюта за новый клуб в Премьер-Лиге Натаниэль постарался объяснить, почему выбрал для аренды именно "вишенок".



"Я не пытался обидеть кого-либо никоим образом. Я сделал этот выбор исключительно по футбольным причинам. У нас с Нилом Уорноком хорошие отношения, и я с удовольствием работал с ним в "Кристал Пэлас". Я очень его уважаю".



"Но если вы посмотрите на "Борнмут", то увидите хороший клуб. Клуб, который на подъеме. Они обладают игроками огромного мастерства. Их стиль похож на тот, в котором я играл в "Ливерпуле", поэтому я предвкушаю это испытание, и мне не терпится начать", — цитирует Клайна Sky Sports.