Главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса подтвердил, что это он отправил шпиона на базу "Дерби".

Напомним, заключительная тренировка "баранов" Фрэнка Лэмпарда перед матчем против лидеров Чемпионшипа была сорвана из-за проникновения неизвестного за периметр клубной базы.



Прибывшей на место полиции удалось задержать мужчину, в котором "Дерби" заподозрил шпиона своего будущего соперника. Эта догадка оказалась верной.



"Это правда. Это был кто-то из "Лидса". Я несу за это полную ответственность. Не имеет значения законно это или нет, правильно или нет... Для меня достаточно, что Фрэнк Лэмпард и "Дерби" посчитали, что я поступил нехорошо".



"Вчера я позвонил Фрэнку Лэмпарду и, он сказал, что я не уважаю правила честной игры. У меня другая точка зрения на этой счет, но важнее всего, что думают Фрэнк Лэмпард и "Дерби".



"Я единственный, кто отвечает за это, потому что я не спрашивал разрешения у своего клуба. Я не пытаюсь найти оправдание, но я практиковал подобные вещи даже во время выступления со сборной Аргентины на Чемпионате Мира. Это не незаконно, мы делаем это на глазах публики и открыто говорим об этом в прессе. Некоторые люди считают это неправильным, но другие так не думают", — сообщил Бьелса Sky Sports.