Бьелса подтвердил, что это он отправил шпиона на базу "Дерби"
Главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса подтвердил, что это он отправил шпиона на базу "Дерби".
Напомним, заключительная тренировка "баранов" Фрэнка Лэмпарда перед матчем против лидеров Чемпионшипа была сорвана из-за проникновения неизвестного за периметр клубной базы.
Прибывшей на место полиции удалось задержать мужчину, в котором "Дерби" заподозрил шпиона своего будущего соперника. Эта догадка оказалась верной.
"Это правда. Это был кто-то из "Лидса". Я несу за это полную ответственность. Не имеет значения законно это или нет, правильно или нет... Для меня достаточно, что Фрэнк Лэмпард и "Дерби" посчитали, что я поступил нехорошо".
"Вчера я позвонил Фрэнку Лэмпарду и, он сказал, что я не уважаю правила честной игры. У меня другая точка зрения на этой счет, но важнее всего, что думают Фрэнк Лэмпард и "Дерби".
"Я единственный, кто отвечает за это, потому что я не спрашивал разрешения у своего клуба. Я не пытаюсь найти оправдание, но я практиковал подобные вещи даже во время выступления со сборной Аргентины на Чемпионате Мира. Это не незаконно, мы делаем это на глазах публики и открыто говорим об этом в прессе. Некоторые люди считают это неправильным, но другие так не думают", — сообщил Бьелса Sky Sports.
11.01.2019 23:00
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одно дело - просто подглядывать (пусть даже и не имея на то санкции клуба, за которым подглядываешь), и совсем другое - прорезать кусачками забор и проникнуть на чужой объект. Бьелса по ходу не понимает, в чем тут разница.
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Буду поглядет этот матч .
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страсти мордасти
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Мафиозник.
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Не красиво дядя поступает
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Так Маурка в молодости то же практиковал, шпионтл и папке иныу сливал. Так что все хорошо
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Вечный тень Стиви, даже теперь будучи тренером является тенью Бьелсы.
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