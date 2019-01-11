Бьелса подтвердил, что это он отправил шпиона на базу "Дерби"

Марсело Бьелса Главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса подтвердил, что это он отправил шпиона на базу "Дерби".

Напомним, заключительная тренировка "баранов" Фрэнка Лэмпарда перед матчем против лидеров Чемпионшипа была сорвана из-за проникновения неизвестного за периметр клубной базы.

Прибывшей на место полиции удалось задержать мужчину, в котором "Дерби" заподозрил шпиона своего будущего соперника. Эта догадка оказалась верной.

"Это правда. Это был кто-то из "Лидса". Я несу за это полную ответственность. Не имеет значения законно это или нет, правильно или нет... Для меня достаточно, что Фрэнк Лэмпард и "Дерби" посчитали, что я поступил нехорошо".

"Вчера я позвонил Фрэнку Лэмпарду и, он сказал, что я не уважаю правила честной игры. У меня другая точка зрения на этой счет, но важнее всего, что думают Фрэнк Лэмпард и "Дерби".

"Я единственный, кто отвечает за это, потому что я не спрашивал разрешения у своего клуба. Я не пытаюсь найти оправдание, но я практиковал подобные вещи даже во время выступления со сборной Аргентины на Чемпионате Мира. Это не незаконно, мы делаем это на глазах публики и открыто говорим об этом в прессе. Некоторые люди считают это неправильным, но другие так не думают", — сообщил Бьелса Sky Sports.


Метки Бьелса, Дерби, Лидс

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2019 23:00

Количество просмотров Просмотров: 1314

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. danilych89 11.01.2019 23:47 # danilych89
    одно дело - просто подглядывать (пусть даже и не имея на то санкции клуба, за которым подглядываешь), и совсем другое - прорезать кусачками забор и проникнуть на чужой объект. Бьелса по ходу не понимает, в чем тут разница.

    (ответить)

  2. chr1s8rown 11.01.2019 23:45 # chr1s8rown
    Буду поглядет этот матч .

    (ответить)

  3. mancunia-planet 11.01.2019 23:23 # mancunia-planet
    страсти мордасти

    (ответить)

  4. ganinilyha 11.01.2019 23:20 # ganinilyha
    Мафиозник.

    (ответить)

  5. chebrec 11.01.2019 23:19 # chebrec
    Не красиво дядя поступает

    (ответить)

  6. bes-ter 11.01.2019 23:06 # bes-ter
    Так Маурка в молодости то же практиковал, шпионтл и папке иныу сливал. Так что все хорошо

    (ответить)

  7. tigerpool 11.01.2019 23:04 # tigerpool
    Вечный тень Стиви, даже теперь будучи тренером является тенью Бьелсы.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: