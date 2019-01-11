"Челси" продал Фабрегаса в "Монако"
"Челси" официально подтвердил расставание с полузащитником Сеском Фабрегасом, который теперь продолжит карьеру в "Монако".
Фабрегас выступал за "синих" с момента своего перехода из "Барселоны" в 2014 году. За это время Сеск сыграл 198 матчей и забил 22 гола, завоевав два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и Кубок Лиги.
С приходо на должность главного "Челси" тренера Маурицио Сарри 31-летний испанец лишился места в стартовом составе и превратился в дублера для Жоржиньо. С этой ролью Фабрегас мириться не захотел.
И хотя контракт Сеска с лондонцами истекал уже в конце сезона,игрок пожелал провести еще несколько месяцев на лавке. Теперь Фабрегас будет выступать за "Монако", главным тренером которого является его бывший партнер по "Арсеналу" Тьерри Анри.
Добавим, что контракт Фабрегаса с клубом французской Лиги 1 рассчитан на два с половиной года. В качестве компенсации "Челси" получил за своего полузащитника около 10 миллионов фунтов.
Annonce Fabregas pic.twitter.com/JW2TWJJqBr— AS Monaco (@AS_Monaco) 11 января 2019 г.
11.01.2019 21:05
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Как-то быстро одно из лучших явлений футбола за последние лет двадцать превратилось в заурядного игрока. А ведь уже с 19 лет был топ игроком
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удачи, тёпленькое место выбрал
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Челси избавилась от высокооплачиваемой тряпки, который привык жить в тепличных условиях. Никогда не вытаскивал тяжелые матчи, не выделялся бойцовским характером. А свои трофеи выиграл с сильными командами, будучи просто вариантом, а не выбором. Может, вы скажете, что при Мауре делал вещи, но мягко 6оворя там были Азар и Коста, чей вклад был больше. Сеск в центре поля привозит через матч, а сыграть чистую 10-ку у него никогда не получалось. Сливал Мауриньо, переждал Конте, теперь старик с характером и мозгами сразу указал ему на дверь.
Так скажите мне, за что сожалеть уход Фабрегаса?!
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легендарная шлюха арсинала и чолчей
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И да, единственное, о чем я сожалею как фанат, это то, что этот хесос так и не выиграл лч.
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Этот хесос был волшебником по сути... Хотя почему был, он остаётся тем же волшебником. Спс моуру, что позвал его в челси. Тольо что смотрел видос с его забросали на косту, голами и т.д.
Волшебник, одним словом.
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Челси говнецо, пенсы глиномесы
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А вообще жаль канешн. Один из лучших полузащей, которые играли в челси. Как мы его за 27 млн купили в недалёком 14 году я х3, когда условный пока сотен стоил
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ну что, ждем замену, Барелла или Паредес?
еще нужно дринка продать
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Сто про жена выбирала клуб из всех вариков. Монако, хуль, там будет свои булки парить
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Короче сейчас как в прошлом сезоне пол команды к концу января уйдёт, а новички будут ещё не готовы играть и мы опять всосём Борнмуту, потому что тупо некому будет играть.
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Походу Челси станет главным ньюсмейкером этого ТО.
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Сарри просто сгноил топаря. Никаких шансов пробиться в стартовый состав. Здоровая конкуренция? В Челси про это не знают.
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Спасибо волшебнику и удачи.
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Для нынешнего Монако, урвать игрока такого уровня за 10 млн это большая удача!
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лучший игрок в истории щолси
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топарик на уровне Сильвы
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типа Эль Чапо с Шоном Пенном
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Теперь барела или паредес
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Щас схемки от пенсов пойдёт) будут тратить 10-ку от Фаба на трансферы)
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