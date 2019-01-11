"Челси" продал Фабрегаса в "Монако"

"Челси" официально подтвердил расставание с полузащитником Сеском Фабрегасом, который теперь продолжит карьеру в "Монако".

Фабрегас выступал за "синих" с момента своего перехода из "Барселоны" в 2014 году. За это время Сеск сыграл 198 матчей и забил 22 гола, завоевав два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и Кубок Лиги.



С приходо на должность главного "Челси" тренера Маурицио Сарри 31-летний испанец лишился места в стартовом составе и превратился в дублера для Жоржиньо. С этой ролью Фабрегас мириться не захотел.



И хотя контракт Сеска с лондонцами истекал уже в конце сезона,игрок пожелал провести еще несколько месяцев на лавке. Теперь Фабрегас будет выступать за "Монако", главным тренером которого является его бывший партнер по "Арсеналу" Тьерри Анри.



Добавим, что контракт Фабрегаса с клубом французской Лиги 1 рассчитан на два с половиной года. В качестве компенсации "Челси" получил за своего полузащитника около 10 миллионов фунтов.



