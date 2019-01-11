"Челси" продал Фабрегаса в "Монако"

Сеск Фабрегас "Челси" официально подтвердил расставание с полузащитником Сеском Фабрегасом, который теперь продолжит карьеру в "Монако".

Фабрегас выступал за "синих" с момента своего перехода из "Барселоны" в 2014 году. За это время Сеск сыграл 198 матчей и забил 22 гола, завоевав два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и Кубок Лиги.

С приходо на должность главного "Челси" тренера Маурицио Сарри 31-летний испанец лишился места в стартовом составе и превратился в дублера для Жоржиньо. С этой ролью Фабрегас мириться не захотел.

И хотя контракт Сеска с лондонцами истекал уже в конце сезона,игрок пожелал провести еще несколько месяцев на лавке. Теперь Фабрегас будет выступать за "Монако", главным тренером которого является его бывший партнер по "Арсеналу" Тьерри Анри.

Добавим, что контракт Фабрегаса с клубом французской Лиги 1 рассчитан на два с половиной года. В качестве компенсации "Челси" получил за своего полузащитника около 10 миллионов фунтов.



Метки Монако, трансферы, Фабрегас, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2019 21:05

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. daikirai 11.01.2019 22:09 # daikirai
    Как-то быстро одно из лучших явлений футбола за последние лет двадцать превратилось в заурядного игрока. А ведь уже с 19 лет был топ игроком

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  2. manutd-20champ 11.01.2019 22:05 # manutd-20champ
    удачи, тёпленькое место выбрал

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  3. pistolero-lfc 11.01.2019 22:05 # pistolero-lfc
    Челси избавилась от высокооплачиваемой тряпки, который привык жить в тепличных условиях. Никогда не вытаскивал тяжелые матчи, не выделялся бойцовским характером. А свои трофеи выиграл с сильными командами, будучи просто вариантом, а не выбором. Может, вы скажете, что при Мауре делал вещи, но мягко 6оворя там были Азар и Коста, чей вклад был больше. Сеск в центре поля привозит через матч, а сыграть чистую 10-ку у него никогда не получалось. Сливал Мауриньо, переждал Конте, теперь старик с характером и мозгами сразу указал ему на дверь.

    Так скажите мне, за что сожалеть уход Фабрегаса?!

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  4. blackdreamer 11.01.2019 21:58 # blackdreamer
    легендарная шлюха арсинала и чолчей

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  5. thegodfather 11.01.2019 21:57 # thegodfather
    И да, единственное, о чем я сожалею как фанат, это то, что этот хесос так и не выиграл лч.

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  6. thegodfather 11.01.2019 21:56 # thegodfather
    Этот хесос был волшебником по сути... Хотя почему был, он остаётся тем же волшебником. Спс моуру, что позвал его в челси. Тольо что смотрел видос с его забросали на косту, голами и т.д.
    Волшебник, одним словом.

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  7. pistolero-lfc 11.01.2019 21:48 # pistolero-lfc
    Челси говнецо, пенсы глиномесы

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  8. thegodfather 11.01.2019 21:46 # thegodfather
    А вообще жаль канешн. Один из лучших полузащей, которые играли в челси. Как мы его за 27 млн купили в недалёком 14 году я х3, когда условный пока сотен стоил

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  9. bezviz 11.01.2019 21:45 # bezviz
    ну что, ждем замену, Барелла или Паредес?
    еще нужно дринка продать

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  10. thegodfather 11.01.2019 21:42 # thegodfather
    Сто про жена выбирала клуб из всех вариков. Монако, хуль, там будет свои булки парить

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  11. ccchelsea 11.01.2019 21:41 # ccchelsea
    Короче сейчас как в прошлом сезоне пол команды к концу января уйдёт, а новички будут ещё не готовы играть и мы опять всосём Борнмуту, потому что тупо некому будет играть.

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  12. sausage 11.01.2019 21:37 # sausage
    Походу Челси станет главным ньюсмейкером этого ТО.

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  13. brown-ale 11.01.2019 21:34 # brown-ale
    Сарри просто сгноил топаря. Никаких шансов пробиться в стартовый состав. Здоровая конкуренция? В Челси про это не знают.

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  14. ccchelsea 11.01.2019 21:31 # ccchelsea
    Спасибо волшебнику и удачи.

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  15. r-n 11.01.2019 21:28 # r-n
    Для нынешнего Монако, урвать игрока такого уровня за 10 млн это большая удача!

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  16. quavo 11.01.2019 21:25 # quavo
    лучший игрок в истории щолси

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  17. rap-woiska 11.01.2019 21:19 # rap-woiska
    топарик на уровне Сильвы

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  18. dean-winchester 11.01.2019 21:16 # dean-winchester
    типа Эль Чапо с Шоном Пенном

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  19. mata05 11.01.2019 21:16 # mata05
    Теперь барела или паредес

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  20. firmino9 11.01.2019 21:13 # firmino9
    Щас схемки от пенсов пойдёт) будут тратить 10-ку от Фаба на трансферы)

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