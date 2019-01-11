Встреча с Сульшером не придает дополнительной мотивации Почеттино

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что персона Оле Гуннара Сульшера не придает ему дополнительной мотивации на матч против "Манчестер Юнайтед".

Пять побед в пяти первых матчах у руля "Юнайтед" сделали Сульшера серьезным претендентом на роль постоянного наставника "красных дьяволов", хотя фаворитом на этот пост продолжает считаться Почеттино.



В ближайшее воскресенье Сульшер привезет свою команду на "Уэмбли", однако Почеттино предпочитает не акцентировать внимание на тренерском противостоянии.



"Я всегда одинаково мотивирован. Будучи тренером, ты не можешь отвлекаться на все эти слухи. Важнее всего, чтобы у нас была мотивация делать свою работу как можно лучше".



"Конечно, "Юнайтед" приедет за победой, и для Оле тренировать "Юнайтед" – это большая мотивация и большой вызов. Для меня большой вызов — работать здесь, в "Тоттенхэме".



"Здесь все любят сражаться. Мы обожаем побеждать и ненавидим проигрывать, все мы стремимся к победами. Когда ты работаешь в Премьер-Лиге, ты уже мотивирован", — цитирует Почеттино Sky Sports.