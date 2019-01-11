Гвардиола доволен своим подбором игроков

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что доволен своим подбором игроков и не ожидает приобретений в январе.

В данный момент "горожане" продолжают борьбу на всех четырех фронтах, но в лазарете имеют лишь защитника Бенжамена Менди и резервного голкипера Клаудио Браво.

Гвардиола не видит необходимости в экстренных покупках и будет готов действовать, только если ему предоставится возможность заполучить кого-либо из своих долгосрочных целей — что в январе выглядит маловероятным.

"Иногда мы покупали в январе, да. Но если мы и покупаем игрока, то делаем это на следующие пять-шесть лет. Такого рода возможностей на трансферном рынке в январе почти не бывает".

"Некоторые сделки по аренде возможны, но я думаю, большие клубы не покупают игроков лишь на пять-шесть месяцев, и они не продают в этот период".

"Если у тебя нет травм, если ты доволен своими игроками, своим составом, продолжай работать с тем, что имеешь", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2019 19:45

Количество просмотров Просмотров: 295

Загрузка...

Поиск: