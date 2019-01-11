Сарри исключает подажу Виллиана в январе

Рулевой "Челси" Маурицио Сарри заявил, что уход вингера Виллиана со "Стэмфорд Бридж" в это трансферное окно невозможен.

Накануне вечером стало известно, что "Барселона", сделавшая три предложения по Виллану прошлым летом, вернулась за игроком сборной Бразилии.



По информации The Telegraph, "синие" ответили отказом на свежее предложение "Барселоны" в размере 50 миллионов фунтов, включая вингера Малкома.



И хотя Evening Standard спешит сообщить, что "Барселона" уже раздумывает над вторым январским предложением по 30-летнему Виллиану, Сарри исключает расставание с игроком, который принял участие в 30 из 32 матчей "Челси" в этом сезоне.



"Мне ничего не сообщали вчера. Поэтому я без понятия. Вам стоит спросить клуб насчет деятельности на трансферном рынке, поэтому что у меня нет ответов насчет этого".



"Как вы знаете, Виллиан очень важен для нас. Думаю, он может стать еще лучше. Он может стать лучше, потому что у него есть потенциал для этого. Он очень важен для нас, поэтому я думаю, для нас было бы невозможно его потерять в январе", — цитирует Сарри Sky Sports.